Бути добрим – значить обирати добре ставлення до себе та інших. І цей вибір повертається до вас, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Ці 5 речей точно прийдуть до вас, якщо ви – добра людина
- Довіра. Хороші люди послідовні у своїх словах і діях, тож тільки вони заслуговують на довіру інших людей. Це не відбувається миттєво – щоб побудувати довіру, потрібен час, але ви її точно здобудете. І тоді вона стане вашим потужним активом, безцінним протягом усього вашого життя.
- Спокій. Життя, в якому ви піклуєтеся про інших, робите правильний вибір і прагнете жити саме так, змушує вас поважати себе. У вас буде менше відчуттів провини й жалю. Звісно, ніхто не застрахований від халеп нашого світу, але хороші люди відносно спокійні, тому що їхня віра в себе непохитна.
Бути добрим – значить свідомо обирати добро, і цей вибір повертається до вас / Фото freepik
- Спілкування. Світ навколо динамічно змінюється, але що б не відбувалося – одним із його стовпів є спілкування. І люди зі схожими якостями врешті-решт притягуються один до одного. Добрі люди з часом оточують себе людьми, які визнають їхню щирість. Стосунки можуть бути й неглибокими, але вони точно будуть міцними.
- Честь. Часто трапляється, коли за добро платять злом. Це може здатися втратою в контексті одного – двох інцидентів, але зрештою стане здобутком. Бо з часом ви стаєте ім'ям, яке люди пам'ятають і про яке говорять: "Він хороша людина". А це найкраща репутація, яку ви можете мати.
- Можливості. Світ несправедливий, кажуть, і це правда. Але можливості таки приходять до тих, хто заслуговує на довіру і має хорошу репутацію. Це не обов'язково буде велика чи яскрава удача. Це може бути невелика, але реалістична пропозиція, або постійний потік нагод, або рука допомоги у вирішальний момент. Тверда позиція і повага до інших з часом окупиться взаємною довірою, стосунками, гордістю за себе і – можливостями.