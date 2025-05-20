30 мая, 13:48
Наш мир может к этому не побуждать, но вот что придет в вашу жизнь, если вы делаете добро
Основні тези
- Быть хорошим человеком – это инвестиция в доверие, спокойствие, общение, честь и возможности.
- Добрые люди окружают себя похожими людьми, что приводит к крепким отношениям и хорошей репутации.
В современном мире есть много причин, чтобы не быть добрым. Но есть и вознаграждение, если вы живете как добрый человек.
Быть добрым – значит выбирать хорошее отношение к себе и другим. И этот выбор возвращается к вам, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Эти 5 вещей точно придут к вам, если вы – хороший человек
- Доверие. Хорошие люди последовательны в своих словах и действиях, поэтому только они заслуживают доверия других людей. Это не происходит мгновенно – чтобы построить доверие, нужно время, но вы его точно получите. И тогда оно станет вашим мощным активом, бесценным на протяжении всей вашей жизни.
- Спокойствие. Жизнь, в которой вы заботитесь о других, делаете правильный выбор и стремитесь жить именно так, заставляет вас уважать себя. У вас будет меньше чувств вины и сожаления. Конечно, никто не застрахован от злоключений нашего мира, но хорошие люди относительно спокойны, потому что их вера в себя непоколебима.
- Общение. Мир вокруг динамично меняется, но что бы ни происходило – одним из его столпов является общение. И люди с похожими качествами в конце концов притягиваются друг к другу. Добрые люди со временем окружают себя людьми, которые признают их искренность. Отношения могут быть и неглубокими, но они точно будут крепкими.
- Честь. Часто случается, когда за добро платят злом. Это может показаться потерей в контексте одного – двух инцидентов, но в конце концов станет достижением. Потому что со временем вы становитесь именем, которое люди помнят и о котором говорят: "Он хороший человек". А это лучшая репутация, которую вы можете иметь.
- Возможности. Мир несправедлив, говорят, и это правда. Но возможности таки приходят к тем, кто заслуживает доверия и имеет хорошую репутацию. Это не обязательно будет большая или яркая удача. Это может быть небольшое, но реалистичное предложение, или постоянный поток возможностей, или рука помощи в решающий момент. Твердая позиция и уважение к другим со временем окупится взаимным доверием, отношениями, гордостью за себя и – возможностями.