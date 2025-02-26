73-летняя доминатрикс назвала единственную часть тела, к которой она позволяет прикасаться

Доминатрикс рассказала о своей необычной работе. В частности, она раскрыла правила, которые должны соблюдаться всеми клиентами.

В свои 73 года мать троих детей Шерри Левер является одним из старейших доминатриксов в Великобритании и развлекает клиентов дома в игровой комнате, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror. Также известна как ее альтер-эго, мисс София, Шерри была доминистой почти 15 лет.

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У доминатрикс строгие правила

За время своей карьеры она создала список постоянных клиентов, которых называет рабами, подчиненными или неженками – и берет 120 фунтов в час за удовлетворение их необычных прихотей или фетишей, хотя у нее есть правила, которых они должны соблюдать.

Они боятся меня, это я их запугиваю, – говорит она. – Я делаю это, что мне нравится. Я не делаю ничего интимного. Меня тоже нигде не касаются, кроме моих ног.

Для этого она имеет "раба для ног", который посещает ее раз в месяц. У нее также есть двое мужчин, которых она называет "рабами образа жизни".

Шерри имеет своего "раба для ног": смотрите видео

Они не платят, но они на моей стороне. Они никогда не скажут "Я хочу", они прямо здесь, чтобы служить мне, потому они никогда ничего не просят. Когда у меня есть какая-то работа по дому, или если меня нужно куда-то увезти, у меня всегда есть свободный работник,

– объясняет Шерри.

Обычно у нее есть один, который приезжает на выходные и остается. Для нее он уже почти как член семьи. Он с Шерри уже почти пять лет. Он спит на диване, приносит ей утром чашку чая, делает все.

"Он часто приезжает на Рождество, и мои дети его очень любят. У нас хорошие отношения, но у нас нет романтических отношений. Он знает свое место", – добавила она.

Как намекает Шерри, работа – это больше, чем просто удовольствие их капризов. Шерри признает, что благодаря своей работе она сблизилась с некоторыми мужчинами.

Я очень люблю их, и если у них возникают проблемы, они часто обращаются ко мне. Многие из них скажут, что я их психотерапевт. Кое-кто отчаянно хочет что-то изменить в своей жизни, например, алкоголики. У меня есть один, не пьющий уже два года – это действительно работает,

– добавляет она.

Ее возраст – ее секретное оружие

Имея более чем 10-летний опыт в этом бизнесе, она вспоминает, что эта работа также "придает силы".

Она придает силы, потому что когда тебе почти 74, и к тебе приходят мужчины, падают на колени и поклоняются тебе, что здесь может не нравиться?

– спрашивает она.

На самом деле она настаивает на том, что ее возраст – это его секретное оружие. Она говорит: "Это работает в мою пользу, потому что многие предпочитают старших доминанток. Они из всех слоев общества, от мусорщиков до учителей, медиков, политиков и судей высоких судов Нет какого-то одного типа, но это всегда мужчины".

Шерри обожает одеваться в латекс / Фото из инстаграмма Шерри

Но не только мужчины развлекаются, Шерри тоже получает удовольствие.

Мне нравятся забавные маски. Однажды я одела кого-то в маленькую розовую пачку и маску Шрека и отправила его на холм через дорогу от того места, где я живу. Он там плясал. Это унизительно для них, но для меня это весело,

– подчеркнула она.

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Шерри добавила, что никого не разоблачает. Мужчины носят маски, поэтому никто и не подозревает, кто же они такие.