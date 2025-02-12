А стоит попробовать, ведь дружба – одна из самых ценных вещей, которые мы имеем в жизни. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Вот 3 главных препятствия на пути к дружбе, когда мы взрослые

В начале нашего жизненного пути дружбу обычно легко заводить, потому что этому нет много препятствий, нет обязанностей или других приоритетов, которые отнимают время, энергию и внимание. Когда мы взрослеем, ситуация меняется.

Но не потому, что невозможно завести друзей, а потому, что многое в жизни меняется, и часто получается так, что нам не нужны те самые друзья, которые у нас были в 10 лет, когда мы просто хотели поиграть. Когда нам за 30, мы нуждаемся в эмоциональной поддержке и многом другом.

Есть по меньшей мере 3 препятствия на пути заведения новых друзей у взрослых / Фото freepik

Исследование CNBC Make It авторства Мел Роббинс выявило, что есть 3 основных препятствия, которые делают процесс заведения и поддержания друзей во взрослом возрасте немного сложнее:

Близость. Когда вы ребенок, вас обычно окружают люди того же возраста, с одинаковыми интересами и жизненным опытом, а это и является частью того, что делает возможным построение дружеских отношений. Это меняется, когда мы становимся взрослыми – люди разъезжаются по разным городам, устраиваются на разные работы и так далее, так исчезают возможности для общения.

Когда вы ребенок, вас обычно окружают люди того же возраста, с одинаковыми интересами и жизненным опытом, а это и является частью того, что делает возможным построение дружеских отношений. Это меняется, когда мы становимся взрослыми – люди разъезжаются по разным городам, устраиваются на разные работы и так далее, так исчезают возможности для общения. Время. Взрослые более заняты чем дети, у них другие обязанности и приоритеты, у них часто не остается достаточно времени на построение отношений, на общение, а для построения связей время необходимо.

Взрослые более заняты чем дети, у них другие обязанности и приоритеты, у них часто не остается достаточно времени на построение отношений, на общение, а для построения связей время необходимо. Энергия. Речь о том, что вас объединяет и как это влияет на отношения. Например, энергетика дружбы может измениться, когда кто-то становится отцом и его приоритеты меняются, или если он внезапно теряет что-то из того, что было у вас общим.

Взрослые также могут заводить друзей, и вот несколько советов по этому поводу / Фото gpointstudio@freepik

Как взрослому находить друзей