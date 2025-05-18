Это о духах для волос, и нынче они в тренде среди бьюти-инфлюенсеров. 24 Канал со ссылкой на Man's World расскажет о них подробнее.
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Что это такое – духи для волос
Духи для волос – это дополнение к уходу за волосами, но не только. Еще они добавляют уверенности в себе и являются разумным шагом к устранению ежедневных проблем с волосами. Именно поэтому они все чаще становятся постоянным атрибутом современного ухоженного мужчины, который знает, что стиль не ограничен одеждой или традиционными духами.
Итак, духи для волос – это аромат, разработанный специально для ваших волос. В чем разница с обычными духами? Те имеют высокий уровень спирта, то есть могут пересушить или повредить волосы. А вот духи для волос – нежные, часто с питательными ингредиентами, как масла, витамины и керамиды.
Почему стоит пользоваться духами для волос
Заметьте, что ваши волосы удерживают посторонние запахи – от загрязнения, дыма, жира и пота и тому подобное. Немало усилий следует прилагать, чтобы они выглядели свежими. В этом вам помогают средства для укладки и регулярное мытье.
Но замечательным завершающим штрихом к этому будут как раз духи для волос. Они придают волосам замечательный запах, защиту от ультрафиолета, увлажнение и даже здоровый блеск.
Эти духи для волос сейчас в тренде среди бьюти-инфлюенсеров / Смотрите фото производителей
Вот подборка примеров таких духов для волос:
- Brillare Hope Ceramide Hair Perfume – повседневный вариант с керамидами, которые увлажняют и укрепляют волосы, оставляя их с легким ароматом.
- Chanel Bleu De Chanel Fragranced Hair Care – культовый мужской аромат, переосмысленный для волос, идеальный для вечерних выходов.
- Simrasa Luxuries Hairloom Soir Hair Parfum – элегантная и немного драматическая смесь, что прекрасно подходит для тех, кто хочет чего-то уникального.
- Ouai Hair and Body Mist, St. Barts – тропический, ветреный и непринужденно прохладный.
- Moroccanoil Brumes Du Maroc Hair & Body Mist – обогащен аргановым маслом и витамином Е, ароматизирует, питает и защищает волосы.
- Rare Beauty Find Comfort Body & Hair Fragrance Mist – имеет цитрусовые ноты с жасмином и кашемиром, помогает волосам чувствовать себя мягче.
- Victoria's Secret Coco Vanilla Hair & Body Mist – помогает волосам удерживать влагу и быстро освежает их, имеет стойкий и сладкий аромат ванили.
- Kayali Oudgasm Rose Oud 16 Hair Mist – цветочный туман для волос с лимоном, грушей и пионом.
- Yves Saint Laurent Libre Hair Mist – благодаря экстракту граната делает волосы более яркими и мягкими.