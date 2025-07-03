При этом они не должны быть базовыми и, тем более, предсказуемыми. Подборку из 10 таких сформировали в редакции Forbes, ее передаст вам 24 Канал.

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Лучшие мужские духи: первая десятка от Forbes

Выбор аромата является глубоко личным, так что не обойдется без экспериментов, прежде чем вы найдете именно ваш. А начать можно вот с каких (потому что они лучшие):

Лучший парфюм для мужчин в целом – Jo Malone Cypress & Grapevine Cologne Intense . Основные ноты – кипарис, виноградная лоза, мох. Аромат свежий, древесно-ароматический, бодрый, но не слишком сильный. Он достаточно универсален для дневного или вечернего использования и излучает силу и изысканность.

. Основные ноты – кипарис, виноградная лоза, мох. Аромат свежий, древесно-ароматический, бодрый, но не слишком сильный. Он достаточно универсален для дневного или вечернего использования и излучает силу и изысканность. Лучший парфюм для мужчин для любого времени года – Huron Sea Salt + Driftwood . Основные ноты – мандарин, кардамон, анис, шалфей, ветивер, кедр. Аромат скромный, но смелый и стойкий.

. Основные ноты – мандарин, кардамон, анис, шалфей, ветивер, кедр. Аромат скромный, но смелый и стойкий. Лучший роскошный парфюм для мужчин – Krigler Lindauer Löwe 08 . Основные ноты – зеленый чай, мандарин, роза, герань, кедр, амбра. Аромат Альп, символизирующий мужественность, силу и храбрость. Изысканный и идеальный для летних путешествий.

. Основные ноты – зеленый чай, мандарин, роза, герань, кедр, амбра. Аромат Альп, символизирующий мужественность, силу и храбрость. Изысканный и идеальный для летних путешествий. Лучший древесный аромат для мужчин – Tom Ford Bois Pacifique. Основные ноты – куркума, сандал, дуб. Аромат привлекает внимание стильно и непринужденно. Эту смесь часто описывают как чувственную и сексуальную.

Выбор аромата является глубоко личным, но выбирать стоит из лучших / Смотрите фото производителей