В целом в ситуации застревания лифта необходимо придерживаться нескольких правил, пишет 24 Канал со ссылкой на SkyLift. Они помогут вам безопасно выбраться из лифта.

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Как вести себя, когда застряли в лифте

Прежде всего, не надо паниковать, совершать какие-то необдуманные поступки, или тем более пытаться освободиться самостоятельно. Это больше опасно, чем полезно.

Не надо давить на все кнопки, пытаться раскачать кабину или раскрывать двери. Лифт мог застрять между этажами, и вы рискуете травмироваться или упасть в шахту.

Если кабина перестала двигаться:

Вызовите диспетчера. В лифте обычно есть специальная кнопка, или записан номер компании, которая обслуживает этот лифт. Звоните – и бригада мастеров поедет вам на помощь.

Если вам или кому-то другому в лифте стало плохо, обязательно сообщите об этом диспетчеру и он вызовет скорую.

Если же вдруг нет ни кнопки, ни номеров – звоните к близким и попросите их вызвать ремонтную бригаду.

А если нет мобильного или сети – придется громко кричать о помощи, чтобы вас услышали жители дома.

Есть четкий алгоритм действий в ситуации, когда человек застревает в лифте / Коллаж 24 Канала фото freepik

Пока спасатели едут к вам:

Положите на пол вещи, снимите верхнюю одежду или хотя бы расстегните.

Если есть вода, не спешите выпить всю сразу, пейте небольшими глотками.

Если чувствуете усталость, сядьте на пол и вытяните ноги.

А когда приедет ремонтная бригада – четко выполняйте ее инструкции.

Что делать, если лифт падает

К счастью, падение лифта случается крайне редко. У всех подъемников есть несколько тросов, также лифты оборудованы специальными улавливателями, срабатывающими в случае обрыва этих тросов. Но – если все же вы заметили, что движение лифта стало слишком стремительным: