Спать вместе – хорошо для пары: врач объяснил, что в такой ситуации происходит с людьми
Большинство взрослых людей, которые находятся в отношениях, спят в одной кровати со своей половинкой. И даже исследования показывают, что они часто спят лучше, когда спят вместе.
Но есть одно очень важное предостережение – они не должны быть просто соседями по кровати. 24 Канал объясняет, где здесь собака закопана, благодаря New York Post.
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Преимущества общего сна для пары, о которых вам необходимо знать
Доктор Томас Майкл Килкенни, директор Института медицины сна из Великобритании, утверждает, что общий сон может повысить физическую и эмоциональную безопасность пары. Причем чем партнеры эмоционально ближе, тем более синхронизированным становится сон.
Килкенни поделился тремя преимуществами совместного сна пары.
Вы спите дольше.
- Изучение мозговых волн показало, что во время совместного сна продолжительность сна значительно увеличивается, а еще люди чувствуют себя значительно более расслабленными после сна со своим партнером.
- В общем, секс, объятия, держание за руки и сон рядом могут вызвать высвобождение окситоцина, также известного как гормон любви. А он способствует расслаблению, уменьшает стресс, формирует чувство безопасности, а еще и помогает быстрее засыпать.
- Более того, пары, которые спят вместе даже не в одной кровати, а просто в одной комнате, обычно имеют менее фрагментированный быстрый сон по сравнению с теми, кто спит в одиночестве.
Вы спите лучше.
- Пары, спящие в одной кровати, часто синхронизируют свои фазы сна, что улучшает качество сна. Килкенни сравнил это с известным феноменом "синхронизация Гюйгенса" – это когда 2 маятниковых часов со временем начинают колебаться в одном ритме, если их разместить рядом, поскольку они тонко влияют друг на друга через вибрации.
- Синхронизация сна зависит от 2 основных факторов – взаимного внимания и характера отношений. То есть это романтическая пара, близкие друзья, или приятели. Эмоциональная поддержка, общение и стабильность отношений играют немаловажную роль.
- И вот что важно: люди, спавшие в одной кровати, но не бывшие эмоционально или социально привязанными друг к другу, не показывали ни одного из этих признаков синхронизации.
Вы созвучны в паре.
- Когда люди вместе ложатся спать, не только их циклы сна выравниваются, но и сердцебиение. То есть сердечные ритмы людей, которые спят вместе, постепенно меняются в течение ночи в результате взаимодействия друг с другом.
- Считают, что это явление связано с уменьшением стрессовых реакций на неврологическом уровне. Причем один партнер не имеет большего влияния на другого – все происходит в обоих направлениях.
- Во время сна сердца "разговаривают" друг с другом, когда партнеры спят. А сердечный ритм одного действует как внешний стимул, что влияет на сердечный ритм другого, и так продолжается до тех пор, пока сердцебиения не совпадают.
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