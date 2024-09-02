К тому же Билл Гейтс является фанатом тенниса, что и привело его к встрече с Роджером Федерером. А там теннисист как раз и поделился советом, который помогает ему играть свою лучшую игру, и который может помочь многим другим людям избавиться от неуверенности в себе и нервов, чтобы строить свой собственный успех.
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Какой совет Роджер Федерер дал Биллу Гейтсу
О теннисе Гейтс говорит, что существует внешняя игра, то есть то, что все видят на корте, и внутренняя игра, в голове игрока. И эта внутренняя чрезвычайно важна для победы. Это игра против потери концентрации, нервозности, неуверенности в себе и самоосуждения. Советы Федерера касаются как раз этой внутренней игры.
- Мы все, даже если не спортсмены, играем в нее, когда у нашего ума есть нарратив, который может быть негативным или позитивным. Он может заставить нас чувствовать себя более нервными, тревожными или неуверенными.
- И он же может быть противоположным, помогая нам сохранять спокойствие, придавая уверенности и позволяя делать нашу работу хорошо, с фокусом, вниманием и хорошими стратегиями.
Роджер Федерер поделился советом, который помогает ему играть свою лучшую игру / Коллаж 24 Канала фото freepik
Это часть того, что помогло Роджеру Федереру стать одним из лучших теннисистов мира, выиграть бесчисленное количество турниров и соревнований и сделать образцовую карьеру.
Когда Роджер Федерер объявил о завершении карьеры, я вспомнил увлекательные размышления, которыми он когда-то поделился со мной о своем стиле игры. Одним из ключей к его успеху, сказал он мне, является его невероятная способность оставаться спокойным и собранным,
– писал Гейтс.
Это не значит, что просто сохранять спокойствие – это способ стать самым успешным человеком, которым вы только можете быть. Это о том, что когда вы спокойны, когда вам удается выключить стресс, тревогу и нервозность, тогда вы можете работать намного лучше, быть более продуктивными и достигать большего.
Это о том, чтобы попасть в "зону", где ваш ум сосредоточен на том, что нужно сделать, но без чрезмерных размышлений и без негативных или навязчивых мыслей. Спокойный ум – это сильный ум, который может концентрироваться, анализировать, решать. Спокойствие нужно всем, кто собирается выполнить задание или принять решение, будь то на работе или в личной жизни.