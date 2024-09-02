К тому же Билл Гейтс является фанатом тенниса, что и привело его к встрече с Роджером Федерером. А там теннисист как раз и поделился советом, который помогает ему играть свою лучшую игру, и который может помочь многим другим людям избавиться от неуверенности в себе и нервов, чтобы строить свой собственный успех.

Смотрите также Забудьте о белке: диета гладиаторов совсем не такая, как вы ее себе представляли

Какой совет Роджер Федерер дал Биллу Гейтсу

О теннисе Гейтс говорит, что существует внешняя игра, то есть то, что все видят на корте, и внутренняя игра, в голове игрока. И эта внутренняя чрезвычайно важна для победы. Это игра против потери концентрации, нервозности, неуверенности в себе и самоосуждения. Советы Федерера касаются как раз этой внутренней игры.

Мы все, даже если не спортсмены, играем в нее, когда у нашего ума есть нарратив, который может быть негативным или позитивным. Он может заставить нас чувствовать себя более нервными, тревожными или неуверенными.

или позитивным. Он может заставить нас чувствовать себя более нервными, тревожными или неуверенными. И он же может быть противоположным, помогая нам сохранять спокойствие, придавая уверенности и позволяя делать нашу работу хорошо, с фокусом, вниманием и хорошими стратегиями.

Роджер Федерер поделился советом, который помогает ему играть свою лучшую игру / Коллаж 24 Канала фото freepik

Это часть того, что помогло Роджеру Федереру стать одним из лучших теннисистов мира, выиграть бесчисленное количество турниров и соревнований и сделать образцовую карьеру.

Когда Роджер Федерер объявил о завершении карьеры, я вспомнил увлекательные размышления, которыми он когда-то поделился со мной о своем стиле игры. Одним из ключей к его успеху, сказал он мне, является его невероятная способность оставаться спокойным и собранным,

– писал Гейтс.

Это не значит, что просто сохранять спокойствие – это способ стать самым успешным человеком, которым вы только можете быть. Это о том, что когда вы спокойны, когда вам удается выключить стресс, тревогу и нервозность, тогда вы можете работать намного лучше, быть более продуктивными и достигать большего.

Это о том, чтобы попасть в "зону", где ваш ум сосредоточен на том, что нужно сделать, но без чрезмерных размышлений и без негативных или навязчивых мыслей. Спокойный ум – это сильный ум, который может концентрироваться, анализировать, решать. Спокойствие нужно всем, кто собирается выполнить задание или принять решение, будь то на работе или в личной жизни.