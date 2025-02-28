Если вы можете их выполнить – вы правильно подобрали тренировку, а вот если нет – время немедленно что-то менять. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Или ваше тело в форме, или нет: выполните эти 4 упражнения – и все станет ясно

Любая тренировка может определить ваш уровень физической подготовки, но есть определенные упражнения, которые помогут лучше понять, действительно ли вы в хорошей форме. И это не только о том, можете ли вы поднимать вес или бегать на длинные дистанции, но и о том, есть ли у вашего тела достаточно силы, равновесия и мощности, чтобы продолжать хорошо двигаться и спустя десятилетие.

Конечно, что произойдет в будущем, будет зависеть от многих факторов, и некоторые вы не можете контролировать, но другие, таких как здоровое питание и регулярные физические упражнения, в ваших руках.

Итак, тест на вашу текущую форму предложил личный тренер Люк Зокки. И он является идеальной отправной точкой, чтобы выяснить, является ли то, что вы делаете сейчас, правильным, нужно ли сделать на чем-то особый акцент, или же нужно ли начать заниматься другими тренировками уже сейчас.

Если вы можете выполнить следующие упражнения – вы в хорошей форме, если нет – нужно менять тренировки / Фото prostooleh@freepik

Вам понадобится только немного места и перекладина для подтягивания. Это, собственно, не тренировка, поэтому вам не нужно будет повторять движения несколько раз, разве что некоторые из них потребуют от вас сопротивления в течение указанных секунд.