Опубликовали эту головоломку на тикток-канале @picpsy. Задача: определить, кто из мужчин – отец младенца Теда. Готовы проверить себя?

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Кто отец младенца

На снимке изображен мужчина Генри, который нянчит младенца Теда, в то время, как двое других мужчин, Лукас и Джек, горячо спорят с ним. Голос за кадром говорит: "Генри держит ребенка, а Лукас и Джек утверждают, что они являются родителями ребенка. Однако только один из них является настоящим отцом ребенка из трех".

Попробуйте заметить каждую мелкую деталь, или все, что кажется немного странным. Чтобы разгадать эту головоломку, вы должны мыслить как детектив. Так вы сможете докопаться до сути вещей.

Зрителям дается 23 секунды, чтобы разгадать головоломку до того, как станет известен биологический отец ребенка. Поэтому попробуйте сделать это до того, как часы остановятся!

На головоломке следует найти отца младенца: смотрите видео

Если вы играете вместе с нами, вы можете остановить прокрутку, поскольку ответ вот-вот будет раскрыт. Голос за кадром продолжает: "У Лукаса на руке написано имя ребенка – Тед. Итак, Лукас – настоящий отец. Поздравляем с разгадкой".

Однако не все смогли разгадать эту головоломку, как прокомментировал один пользователь: "У Джека такие же волосы". Другой пользователь уверяет: "Генри". Еще один предложил: "Джек". Предоставляя правильный ответ, еще один пользователь отметил: "Это Лукас, потому что у него была татуировка на руке с именем Тед".

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А вам сразу удалось справиться с этой головоломкой?