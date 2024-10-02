Опублікували цю головоломку на тікток-каналі @picpsy. Завдання: визначити, хто з чоловіків – батько немовляти Теда. Готові перевірити себе?

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Хто батько немовляти

На знімку зображено чоловіка Генрі, який колише немовля Теда, в той час, як двоє інших чоловіків, Лукас і Джек, гаряче сперечаються з ним. Голос за кадром говорить: "Генрі тримає дитину, а Лукас і Джек стверджують, що вони є батьками дитини. Однак лише один з них є справжнім батьком дитини з-поміж трьох".

Спробуйте помітити кожну дрібну деталь або все, що здається трохи дивним. Щоб розгадати цю головоломку, ви повинні мислити як детектив. Так ви зможете докопатися до суті речей.

Глядачам дається 23 секунди, щоб розгадати головоломку до того, як стане відомий біологічний батько дитини. Тож спробуйте зробити це до того, як годинник зупиниться!

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Якщо ви граєте разом з нами, ви можете зупинити прокрутку, оскільки відповідь ось-ось буде розкрита. Голос за кадром продовжує: "У Лукаса на руці написано ім'я дитини – Тед. Отже, Лукас – справжній батько. Вітаємо з розгадкою".

Однак не всі змогли розгадати цю головоломку, як прокоментував один користувач: "У Джека таке ж волосся". Інший користувач запевняє: "Генрі". Ще один запропонував: "Джек". Надаючи правильну відповідь, ще один користувач зазначив: "Це Лукас, тому що у нього було татуювання на руці з ім'ям Тед".

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А вам відразу вдалось впоратись з цією головоломкою?