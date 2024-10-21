Космическая погода на этой неделе, 21 – 27 октября, заставит нас почувствовать некоторую борьбу за власть одновременно со стремлением к взаимопониманию. Авантюрная, сексуальная и спонтанная энергия будет качать нас на протяжении всех этих дней. А что космос приготовил именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом гороскопе от People.

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Мужской гороскоп на неделю 21 – 27 октября 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). Вы почувствуете мощные трансформации вокруг ваших амбиций и профессионального мира. И увидите возможность подняться выше, чем когда-либо прежде, или радикально изменить свои карьерные цели. Чтобы воспользоваться возможностью, надо будет решиться начать прокладывать собственный путь. Если вы будете действовать быстро, ваши признание и влияние могут достичь новых высот! Но если вы чувствуете себя нереализованным в своей профессиональной сфере, сейчас как раз следует реалистично оценить, как нужно изменить свой план.

Вы почувствуете мощные трансформации вокруг ваших амбиций и профессионального мира. И увидите возможность подняться выше, чем когда-либо прежде, или радикально изменить свои карьерные цели. Чтобы воспользоваться возможностью, надо будет решиться начать прокладывать собственный путь. Если вы будете действовать быстро, ваши признание и влияние могут достичь новых высот! Но если вы чувствуете себя нереализованным в своей профессиональной сфере, сейчас как раз следует реалистично оценить, как нужно изменить свой план. Телец (20 апреля – 20 мая). Вы будете пытаться трансформировать себя различными способами. Чем больше вы будете выходить за рамки привычного, тем больше будете открывать для себя горизонтов. Эта энергия ярко выражена сейчас, и вы должны стремиться использовать ее как можно больше. Заметьте, если вы по-настоящему откроете свои перспективы и возьметесь за новые приключения, то в конце концов окажетесь на куда лучших позициях, чем когда-либо прежде. А если вы хотите осуществить большие изменения, то можете сделать это в сфере культуры, путешествий, отношений, медиа, науки или юриспруденции.

Вы будете пытаться трансформировать себя различными способами. Чем больше вы будете выходить за рамки привычного, тем больше будете открывать для себя горизонтов. Эта энергия ярко выражена сейчас, и вы должны стремиться использовать ее как можно больше. Заметьте, если вы по-настоящему откроете свои перспективы и возьметесь за новые приключения, то в конце концов окажетесь на куда лучших позициях, чем когда-либо прежде. А если вы хотите осуществить большие изменения, то можете сделать это в сфере культуры, путешествий, отношений, медиа, науки или юриспруденции. Близнецы (21 мая – 20 июня). Интенсивность касательно того, что вы даете и получаете в отношениях, будет основным тематическим циклом в эти дни. Вы, вероятно, будете иметь дело с глубокими ситуациями, связанными с доверием, уязвимостью, сексуальностью или даже вопросами денег. Если вы хотите копнуть глубже, чтобы двигаться дальше, в конце цикла будет самое время сделать это. Освобождение от негативов или страхов, связанных с этими темами, может быть особенно важным и позволит вам восстановиться как фениксу, но на этот раз навсегда.

Интенсивность касательно того, что вы даете и получаете в отношениях, будет основным тематическим циклом в эти дни. Вы, вероятно, будете иметь дело с глубокими ситуациями, связанными с доверием, уязвимостью, сексуальностью или даже вопросами денег. Если вы хотите копнуть глубже, чтобы двигаться дальше, в конце цикла будет самое время сделать это. Освобождение от негативов или страхов, связанных с этими темами, может быть особенно важным и позволит вам восстановиться как фениксу, но на этот раз навсегда. Рак (21 июня – 22 июля). В последнее время для вас отношения были в формате "все или ничего", и вы, вероятно, вовлечетесь в чрезвычайно интенсивное взаимодействие в этих рамках. Иногда вам может казаться, что они поглощают вас, или что вы привлекаете драматичных, мрачных или контролирующих людей. Возможно, вам даже придется иметь дело со своими страхами или тревогами. Вполне вероятно, что вы трансформируетесь через свои отношения на глубинном или кармическом уровнях. Найдите способы революционно изменить себя, избавившись от шаблонов, которые не служат вам или вашему высшему благу.

В последнее время для вас отношения были в формате "все или ничего", и вы, вероятно, вовлечетесь в чрезвычайно интенсивное взаимодействие в этих рамках. Иногда вам может казаться, что они поглощают вас, или что вы привлекаете драматичных, мрачных или контролирующих людей. Возможно, вам даже придется иметь дело со своими страхами или тревогами. Вполне вероятно, что вы трансформируетесь через свои отношения на глубинном или кармическом уровнях. Найдите способы революционно изменить себя, избавившись от шаблонов, которые не служат вам или вашему высшему благу. Лев (23 июля – 22 августа). В последнее время жизнь с огромной интенсивностью во многом меняла вас. Вы могли заметить, что ваша производительность или рабочая жизнь постоянно трансформируется и развивается на глазах. Ключевым моментом именно сейчас является настоящая революция в освобождении от привычек, шаблонов и обязанностей, которые не соответствуют вашему благу и лучшему пониманию баланса между рабочим и личным. Также есть высокая вероятность освободиться от болезненных, травматических или сложных вопросов, связанных с телом. Подумайте, как вы можете это сделать, и поговорите со специалистами.

В последнее время жизнь с огромной интенсивностью во многом меняла вас. Вы могли заметить, что ваша производительность или рабочая жизнь постоянно трансформируется и развивается на глазах. Ключевым моментом именно сейчас является настоящая революция в освобождении от привычек, шаблонов и обязанностей, которые не соответствуют вашему благу и лучшему пониманию баланса между рабочим и личным. Также есть высокая вероятность освободиться от болезненных, травматических или сложных вопросов, связанных с телом. Подумайте, как вы можете это сделать, и поговорите со специалистами. Дева (23 августа – 22 сентября). Вы притягиваете к себе очень интенсивный и потенциально трансформационный опыт, связанный с вашими сердечными желаниями, страстями и чувством самовыражения. Возможно, вам будет сложнее достичь целей, или вы почувствуете глубинный дискомфорт. Однако в общем итоге все пойдет к тому, чтобы поощрить вас докопаться до сути всех вопросов, чтобы вы могли достичь своего наибольшего счастья в любви, творчестве, красоте и удовольствии. Сейчас жизненно важное время, чтобы поразмышлять надо всеми этими вопросами.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Вы почувствуете сильное желание сосредоточиться на интенсивности своих эмоций, на прошлом, на своем доме и семье. Вы также можете одержать большие победы в виде воссоединения с родословной, покупки или ремонта дома или даже переезда. Если вы хотите использовать космический потенциал недели для совершения переходов на новые этапы в чем-либо, сделайте это быстро и точно именно сейчас!

Вы почувствуете сильное желание сосредоточиться на интенсивности своих эмоций, на прошлом, на своем доме и семье. Вы также можете одержать большие победы в виде воссоединения с родословной, покупки или ремонта дома или даже переезда. Если вы хотите использовать космический потенциал недели для совершения переходов на новые этапы в чем-либо, сделайте это быстро и точно именно сейчас! Скорпион (23 октября – 21 ноября). Вы – самый интенсивный из всех знаков Зодиака, и сейчас вы преуспеваете благодаря этой энергии! Много внимания вы будете посвящать тому, как использовать свои мысли, идеи и коммуникативные способности, чтобы управлять своей жизнью и реализовывать свою власть. Ключ к использованию всей этой энергии в том, чтобы применить свой мощный ум и трансформировать свою реальность именно так, как вы этого хотите. Сделайте это, и очень скоро люди будут преклоняться перед вами.

Вы – самый интенсивный из всех знаков Зодиака, и сейчас вы преуспеваете благодаря этой энергии! Много внимания вы будете посвящать тому, как использовать свои мысли, идеи и коммуникативные способности, чтобы управлять своей жизнью и реализовывать свою власть. Ключ к использованию всей этой энергии в том, чтобы применить свой мощный ум и трансформировать свою реальность именно так, как вы этого хотите. Сделайте это, и очень скоро люди будут преклоняться перед вами. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Пока продолжается довольно длинная глава вашей жизни, которая содержит интенсивные действия с вашими финансами. Возможно, и на этой неделе вам придется уделить больше внимания своим ценностям и имуществу, а также подумать над тем, как вы используете деньги как инструмент для формирования удачной жизни. Сосредоточьтесь на том, как вы можете создать больше богатства, чем когда-либо прежде. Изучите стратегии сейчас, и вскоре вы сможете увидеть больше золота в своих карманах!

Пока продолжается довольно длинная глава вашей жизни, которая содержит интенсивные действия с вашими финансами. Возможно, и на этой неделе вам придется уделить больше внимания своим ценностям и имуществу, а также подумать над тем, как вы используете деньги как инструмент для формирования удачной жизни. Сосредоточьтесь на том, как вы можете создать больше богатства, чем когда-либо прежде. Изучите стратегии сейчас, и вскоре вы сможете увидеть больше золота в своих карманах! Козерог (22 декабря – 19 января). Вы будете наблюдать, как интенсивный опыт преследует вас на каждом шагу. Вполне возможно, что вы притянете к себе кармических личностей, и кто знает, хорошо это или плохо. Через переживания и отношения вам придется столкнуться с темной стороной себя и решить, как вы можете использовать этот опыт, чтобы строить жизнь своей мечты. Есть и хорошие новости: как только этот цикл завершится, вам больше не придется сталкиваться с такой интенсивностью.

Вы будете наблюдать, как интенсивный опыт преследует вас на каждом шагу. Вполне возможно, что вы притянете к себе кармических личностей, и кто знает, хорошо это или плохо. Через переживания и отношения вам придется столкнуться с темной стороной себя и решить, как вы можете использовать этот опыт, чтобы строить жизнь своей мечты. Есть и хорошие новости: как только этот цикл завершится, вам больше не придется сталкиваться с такой интенсивностью. Водолей (20 января – 18 февраля). Вы притягиваете в свою жизнь мощные ситуации, которые заставляют вас сталкиваться с самыми глубокими и самыми темными страхами, тревогами, уязвимыми местами и эмоциями. Карма преследует вас, в зависимости от принятых вами решений. И так будет, возможно, даже в течение следующего месяца. Если вы хотите освободиться от любых негативных паттернов или моделей поведения, сейчас самое время это сделать. И тогда вы сможете взлететь, как феникс, потому что на самом деле вы готовы к этому!

Вы притягиваете в свою жизнь мощные ситуации, которые заставляют вас сталкиваться с самыми глубокими и самыми темными страхами, тревогами, уязвимыми местами и эмоциями. Карма преследует вас, в зависимости от принятых вами решений. И так будет, возможно, даже в течение следующего месяца. Если вы хотите освободиться от любых негативных паттернов или моделей поведения, сейчас самое время это сделать. И тогда вы сможете взлететь, как феникс, потому что на самом деле вы готовы к этому! Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вы продолжите наблюдать, как ваша социальная жизнь будет радикально меняться на глазах. Вы можете привлечь глубокие, интенсивные или даже деструктивные связи и опыт через друзей и знакомых. И можете обнаружить, что вас окружают очень влиятельные и успешные люди. Заметьте, что опыт, который мы часто получаем в жизни, приходит к нам через наши сети и тех, кого мы знаем, поэтому используйте эту мощную силу, чтобы быстро расширять свои связи. Друзья, найденные сейчас, могут открыть вам двери к самым большим достижениям.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.