После выхода 6-го студийного альбома Charli xcx Brat в июне, термин brat summer быстро пленил интернет, поскольку люди ассоциируют его с лирикой и эстетикой альбома, пишет People. Быть Brat означало быть крутым, но делать это без усилий. Не воспринимать себя слишком серьезно, но и не бояться говорить свою правду.

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А когда лето подходило к концу, появилось новое состояние души в тиктоке, когда инфлюенсер Джулс Леброн популяризировал термин Demure. В противовес озорному лету, этот тренд о сдержанности. Он о том, чтобы быть очень внимательным к тем, кто вас окружает. Этим словом описывают кого-то сдержанного, скромного или застенчивого.

Demure вы или Brat, по вашему знаку Зодиака

Овны, как представители огненного знака, известны высокой энергией, невероятной уверенностью в себе и самоутверждением, что делает их абсолютно дерзкими. Они являются прирожденными лидерами, которые вдохновляют тех, кто их окружает. Пребывание под управлением Марса закрепляет их статус, поскольку эта планета символизирует мужество, силу и воплощение целей. Поэтому они Brat.

как представители огненного знака, известны высокой энергией, невероятной уверенностью в себе и самоутверждением, что делает их абсолютно дерзкими. Они являются прирожденными лидерами, которые вдохновляют тех, кто их окружает. Пребывание под управлением Марса закрепляет их статус, поскольку эта планета символизирует мужество, силу и воплощение целей. Поэтому они Brat. Тельцы очень скромные, надежные, организованные и невероятно добрые. Земная стихия часто делает их очень практичными, они анализируют факты, прежде чем что-то начинать. Находясь под управлением Венеры, они ценят прекрасное в жизни. Поэтому они Demure.

очень скромные, надежные, организованные и невероятно добрые. Земная стихия часто делает их очень практичными, они анализируют факты, прежде чем что-то начинать. Находясь под управлением Венеры, они ценят прекрасное в жизни. Поэтому они Demure. Близнецы с их раздвоением взглядов – настоящие Brat. Независимо от того, ищут ли они новых впечатлений, или сплетничают с друзьями, они всегда социальные бабочки, порхающие в толпе. Как первые из знаков воздуха, Близнецы обладают юношеской энергией, что делает их очень игривыми и любознательными.

с их раздвоением взглядов – настоящие Brat. Независимо от того, ищут ли они новых впечатлений, или сплетничают с друзьями, они всегда социальные бабочки, порхающие в толпе. Как первые из знаков воздуха, Близнецы обладают юношеской энергией, что делает их очень игривыми и любознательными. Хотя Раки известны своей замкнутостью, другие характеристики знака делают их абсолютно непослушными. Например, они известны невероятной эмоциональностью и ностальгией по прошлому, что соответствует эстетике Brat. Кроме того, они известны упрямством и капризностью, их эмоции еще больше иллюстрирует их планетарный правитель – Луна.

известны своей замкнутостью, другие характеристики знака делают их абсолютно непослушными. Например, они известны невероятной эмоциональностью и ностальгией по прошлому, что соответствует эстетике Brat. Кроме того, они известны упрямством и капризностью, их эмоции еще больше иллюстрирует их планетарный правитель – Луна. Львы – огненный знак, который любит быть в центре внимания, поэтому неудивительно, что они являются настоящими Brat. Они экспрессивные и любят драматизм. С Солнцем в роли планетарного правителя они ярко сияют в толпе и излучают уверенность и харизму.

– огненный знак, который любит быть в центре внимания, поэтому неудивительно, что они являются настоящими Brat. Они экспрессивные и любят драматизм. С Солнцем в роли планетарного правителя они ярко сияют в толпе и излучают уверенность и харизму. Девы часто практичны и логичны, что делает их очень Demure. Как знаки Земли, они приземлены и прагматичны, но также устанавливают для себя высокие стандарты как ярые перфекционисты, что делает их придирчивыми к мелким деталям.

Понятия скромник (Demure) и озорник (Brat) стали вирусными в тиктоке, но кем из них являетесь вы? / Коллаж 24 Канала фото freepik

Хотя Весы являются прирожденными миротворцами, их веселая натура делает их более подходящими к менталитету Brat. Управляемые Венерой, они невероятно социальны и часто самовыражаются через искусство, драматическое чувство моды. Кроме того, они чрезвычайно кокетливы и романтичны.

являются прирожденными миротворцами, их веселая натура делает их более подходящими к менталитету Brat. Управляемые Венерой, они невероятно социальны и часто самовыражаются через искусство, драматическое чувство моды. Кроме того, они чрезвычайно кокетливы и романтичны. Хотя некоторые могут подумать, что Скорпионы – полные Brat, их стоическая натура делает их очень Demure. Скорпионы чрезвычайно магнетические и загадочные, что является хрестоматийным определением скромности. Как представители водного знака, они также известны своей чувствительностью к чувствам других, то есть очень внимательны к тем, кто их окружает.

– полные Brat, их стоическая натура делает их очень Demure. Скорпионы чрезвычайно магнетические и загадочные, что является хрестоматийным определением скромности. Как представители водного знака, они также известны своей чувствительностью к чувствам других, то есть очень внимательны к тем, кто их окружает. Стрельцы жаждут приключений, что делает их настоящими Brat, которые ухватятся за возможность провести ночь в городе. Знак Огня – это искатели острых ощущений, известны невероятной креативностью и способностью к адаптации. Они свободны духом, но и находятся в контакте со своими эмоциями и стремятся налаживать связи с другими людьми.

жаждут приключений, что делает их настоящими Brat, которые ухватятся за возможность провести ночь в городе. Знак Огня – это искатели острых ощущений, известны невероятной креативностью и способностью к адаптации. Они свободны духом, но и находятся в контакте со своими эмоциями и стремятся налаживать связи с другими людьми. Естественно, что трудолюбивый и старательный Козерог очень Demure. Как земной знак, они невероятно ответственны и очень серьезны, сдержанны. Это еще больше олицетворяет их планетарный правитель Сатурн, также известный как планета-исполнитель задач, которая подчеркивает дисциплину и самоконтроль.

очень Demure. Как земной знак, они невероятно ответственны и очень серьезны, сдержанны. Это еще больше олицетворяет их планетарный правитель Сатурн, также известный как планета-исполнитель задач, которая подчеркивает дисциплину и самоконтроль. Естественно, что мятежный Водолей – Brat. Они маршируют под собственные барабаны и делают то, что им заблагорассудится. Управляемые Ураном, они бунтуют против авторитетов и известны невероятной непредсказуемостью и спонтанностью. Водолеи любят идти против течения. Этот воздушный знак наслаждается тем, что допекает другим, даже если это абсолютно безвредно.

– Brat. Они маршируют под собственные барабаны и делают то, что им заблагорассудится. Управляемые Ураном, они бунтуют против авторитетов и известны невероятной непредсказуемостью и спонтанностью. Водолеи любят идти против течения. Этот воздушный знак наслаждается тем, что допекает другим, даже если это абсолютно безвредно. Рыбы – чувствительные, что делает их очень внимательными к тем, кто их окружает. Как знак воды, они чуткие и сочувствующие, что делает их отличными слушателями. С Нептуном в роли планетарного управителя, они одновременно мистические и интуитивные. Поэтому даже когда Рыбы не ведут себя как Demure, они просто загадочно это скрывают.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.