Из примечательного – 26 декабря наш разум может взлететь в эйфорию, 27 декабря может принести усталость и мрачное настроение. Читайте дальше в гороскопе от People на 24 Канале, что космос приготовил именно для вашего знака Зодиака на неделю 23 – 29 декабря 2024 года.
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Мужской гороскоп на неделю 23 декабря – 29 декабря
- Овен (21 марта – 19 апреля). Следующая неделя продолжит наполнять ваш социальный календарь щедрыми возможностями для смеха и прекрасных воспоминаний. Несмотря на то, что вы будете общаться с семьей, не забудьте также построить планы с приятелями. Однако некоторые могут заметить, что кто-то за кулисами работает против него в том, что касается идей, коммуникационных проектов или контрактов. Если это о вас, возможно, вам нужно будет сделать определенный контроль над убытками. Будьте терпеливым к себе и не отворачивайтесь от цели!
- Телец (20 апреля – 20 мая). Сейчас сезон отпусков, но внимательно, у вас все еще может быть определенный карьерный импульс. Люди могут аплодировать вам за всю работу, которую вы уже выполнили за год, и поддерживать вас в больших начинаниях, которые вы запланировали на 2025. Это замечательная неделя, чтобы погреться в лучах прожекторов и принять свое внутреннее ощущение власти. Однако могут возникнуть ситуации, связанные с деньгами, которые немного разочаруют, особенно если касаются друзей или цели, к которой вы шли. Не одалживайте деньги друзьям, а если вы это сделали раньше, вас может напрягать то, что те до сих пор не вернули их!
- Близнецы (21 мая – 20 июня). Эта неделя может удовлетворить вашу жажду приключений. Вселенная улыбается вам, и вы можете обнаружить, что появляются захватывающие возможности для движения в новых направлениях. Путешествия и юридические вопросы также могут быть благоприятными для вас. Подумайте о том, чтобы поехать в новое место на этой неделе или запланировать это на 2025. Однако эта неделя также может поставить перед вами определенные препятствия. Несмотря на вашу жажду расширения, роста и новых начинаний, вы все еще можете чувствовать тяжелое бремя на ваших плечах в профессиональной жизни.
- Рак (21 июня – 22 июля). Предстоящая неделя поможет вам почувствовать себя особенно уютно и чувственно в отношениях. Ваша природа будет еще более заметной, чем обычно! Несмотря на то, что у вас будет много времени для празднований, вы можете выделить немного времени для заботы о себе и о любимом человеке – даже если это будет просто сон допоздна однажды утром. Обидно, но вы можете столкнуться с определенным напряжением, которое вы не сможете точно определить. Например, вы можете почувствовать, что личный или профессиональный проект, который вы давно хотели вывести на новый уровень, задерживается и требует больше времени.
- Лев (23 июля – 22 августа). Позвольте миру обнять вас на этой неделе! Весь месяц в ваших отношениях чувствуется особый оттенок, поскольку люди, кажется, больше привлекают и очаровывают вас. Ваше основное партнерство должно приносить вам много радости, и если вы искали кого-то, кто был бы вашим зеркальным отражением, звезды могут быть на вашей стороне. Однако эта неделя может подбросить вам несколько скользких замерзших луж, поскольку могут возникнуть препятствия в дружбе, социальном кругу и деньгах.
- Дева (23 августа – 22 сентября). На этой неделе Вселенная улыбнется вашей рутине. Вы даже можете почувствовать, что достигли сладкого баланса между работой и личной жизнью! Это замечательная неделя, чтобы насладиться моментами, весельем, запахом праздничных свечей и сладкими лакомствами. Однако вы можете чувствовать разочарование, которое таилось в глубине души. Возможно, вы будете иметь дело с определенным напряжением между вашей карьерой, публичным имиджем и амбициями относительно партнера, в бизнесе или в любви. К примеру, вас будет беспокоить куча работы на столе, а любимый человек захочет, чтобы вы присутствовали в этот момент.
Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Коллаж 24 Канала фото freepik
- Весы (23 сентября – 22 октября). Из всех знаков, возможно, вы будете наслаждаться неделей больше всего. Это потому, что везде, куда бы вы ни посмотрели, будут возможности для удовлетворения, романтики и чтобы почувствовать себя снова ребенком! Романтика также бурлит на этой неделе, независимо от того, или вы одиноки, или в браке. Хотя у одиноких может появиться увлечение или шанс встретить кого-то впечатляющего. С другой стороны, может возникнуть определенная напряженность в отношениях. Вам нужно быть гибким в вопросах рабочей жизни, карьерных проектов и состояния. На вашу долю выпадет дополнительное бремя, поэтому обращайтесь с ним осторожно.
- Скорпион (23 октября – 21 ноября). На этой неделе Вселенная настроена на то, чтобы принести вам много домашнего счастья. Вы можете чувствовать себя особенно уютно дома, наслаждаясь камином, общаясь со своими близкими. Смех, эмпатия и магия – все это может быть вашим, поэтому сделайте семью приоритетом. Хотя, возможно, будет ощущаться и некоторое напряжение: если вы нечасто встречаетесь, вам может показаться, что искра и близость между вами уже не такие, как раньше. Напряженность также может ощущаться в финансировании проекта, возможны и другие трудности, связанные с большими деньгами, например, наследством.
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Неделя гарантирует, что вы будете наслаждаться быстрым темпом жизни. Будет много возможностей насладиться событиями и путешествиями, особенно с друзьями, соседями или даже братьями и сестрами. Вы можете оказаться в плену оживленных разговоров и милых личностей. Может возникнуть некоторая напряженность, которую вы не замечали раньше. Могут возникнуть определенные препятствия в доме, семье и быту, особенно в отношениях. Например, ваш любимый человек может чувствовать, что он тянет на себе большую часть домашней жизни – или наоборот, вы чувствуете это бремя на себе.
- Козерог (22 декабря – 19 января). Официально открываем сезон именин! Пусть это время принесет вам все, чего желает ваше сердце. Учитывая то, что космос выровнялся на этой неделе, очевидно, что вы получите и вручите одни из лучших подарков! Сладкие вещи и деньги могут притягиваться к вам как магниты. Непременно воспользуйтесь магией этого сезона. И обратите внимание, что может возникнуть ощущение напряженности в вопросах занятости. Например, вы можете быть вовлечены в коммуникационный проект или обсуждение контракта, но это не сработает с коллегами или обязанностями так, как вы надеялись. Смиритесь с этим и знайте, что в конце концов все наладится!
- Водолей (20 января – 18 февраля). Космос особенно благоприятно настроен для вас на этой неделе. На вашем пути может появиться дар особой утонченности, удовольствия и романтики. Это ключевой момент, чтобы по-настоящему открыть свои чувства и позволить Вселенной одарить вас благословениями. Отношения сейчас должны быть особенно сладкими, независимо от того, одиноки ли вы, или с кем-то, поэтому общайтесь с другими людьми, и они, скорее всего, найдут вас особенно очаровательным. Не забывайте также о своих деньгах и ресурсах. Может возникнуть напряженность в отношениях или со страстным желанием, которое вы надеялись реализовать. Что-то не так и требует пересмотра.
- Рыбы (19 февраля – 20 марта). Праздники в самом разгаре, и вы будете стремиться общаться с теми, кого обожаете. Это замечательный период, чтобы поразмышлять над своей жизнью и отношениями в 2024 году. Однако если вы одиноки, это не лучшая неделя для знакомства с кем-то новым. Если же вы находитесь в паре, вы можете почувствовать особую духовную связь с любимым человеком. Не забывайте также следить за своим бытом на этой неделе. Если у вас возникнут проблемы дома или в семье, постарайтесь успокоиться и оставаться оптимистом. Со временем все наладится.