22 июля начинается сезон Льва, что может принести смешанные чувства – так Вселенная показывает нам, что двигаться вперед нужно со стратегическим мышлением. А что конкретно в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале.

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Овен (20 марта – 19 апреля).

Овны, звезды дадут вам настолько много энергии и возможностей, чтобы вы могли выразить себя и сиять. Сосредоточьтесь на удовольствии, страсти, свиданиях, хобби или искусстве.

Однако имейте в виду, что в это время могут возникнуть определенные споры за власть, как с авторитетным лицом, так и с другом.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Тельцы, вам стоит сосредоточиться больше на эмоциональной стабильности, даже если это заставляет вас пересмотреть свои взгляды.

У вас может быть возможность продвинуться вперед в ситуации, связанной с домом или недвижимостью, но также придется в чем-то изменить курс. Это может быть отличное время, чтобы устроить вечеринку дома.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

Близнецы, неделя может принести вам головную боль, поэтому лучше всего будет плыть по течению. Так вы сможете легче воспользоваться возможностями. Было бы хорошо, если бы что-то из прошлого вернулось к вам.

Путешествие к месту из прошлого или встреча с давними друзьями будет отличной идеей. И будьте осторожны с юридическими вопросами.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Раки, возможна путаница или замедление темпов в финансовых делах, но будут и возможности вернуть все на свои места или улучшить ситуацию. Это особенно актуально, если вы стремитесь сбалансировать доходы и расходы или пересмотреть свой бюджет.

Это отличная неделя для выгодных покупок – вы можете найти настоящие сокровища, которых другие люди не замечают.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Львы, это важные дни, даже если вам кажется, что вы делаете несколько шагов назад, чтобы снова двигаться вперед. У вас будут возможности открыть для себя новые горизонты.

Раскапывая ситуации и отношения из прошлого, вы можете найти сокровища, которые стали еще более ценными. Но будьте осторожны, потому что могут возникнуть напряженные ситуации в бизнесе или любви.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Девы, вам придется обратиться к специалистам, чтобы разобраться в какой-то ситуации. Лучшее, что можно сделать в это время – это привлечь нужного человека, чтобы составить планы, которые имеют прочную основу.

Также сейчас хорошее время, чтобы не выходить на первый план и обдумывать планы, особенно если вы откапываете забытые.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

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Весы (22 сентября – 22 октября).

Весы, готовьтесь к пикантной неделе, у вас будет много возможностей знакомиться с широким кругом интересных, выразительных или сексуальных людей. Сейчас важно расширять свою сеть контактов.

Просьба об услуге и предложение идей будут отличным способом воспользоваться этой энергией. И кто-то из прошлого окажет вам помощь для достижения ваших целей.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Скорпионы, Вселенная может подбросить вам неожиданности в карьере и работе, но в целом неделя является прекрасной для пересмотра старых планов, стратегий и проектов. Возвращение к старому работодателю или профессиональным связям может сделать чудо для вас сейчас.

Советуйтесь с людьми, которых вы уважаете. И имейте в виду, что могут произойти некоторые драматические события в доме или семье.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Стрельцы, неделя дарит вам пикантную энергию приключений, и вы готовы расправить крылья. Не дайте этой энергии пропасть зря, летите к новым горизонтам в личном, профессиональном или духовном плане. И в перспективе вы достигнете значительного прогресса, даже если в моменте придется двигаться медленнее.

Будьте осторожны – кто-то из ваших знакомых может быть особенно настойчивым.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Козероги, космос готовит для вас много событий, но, возможно, лучше будет с ними немного подождать. Неделя может позволить вам продвинуться вперед или назад в ключевых отношениях, особенно интимных или финансовых.

Чтобы избежать чрезмерных драматических событий, ищите лучший совет у кого-то, кому доверяете. И заметьте, что кое-что из прошлого все еще тяготеет над вами.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Водолеи, это важное время для отношений – личных, профессиональных и так далее. Вы можете обсуждать свой путь вперед, и, похоже, вам придется применить новый подход к тому, как вы будете действовать.

Это уникальное жонглирование, которое вы сейчас переживаете, не является наказанием звезд, а напоминанием о чем-то важном из прошлого.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Рыбы, вы, вероятно, почувствуете немного странную энергию, и можете чувствовать потребность работать, жонглировать миллионом дел и успевать все. С другой стороны, вы можете быть больше настроены на развлечения.

Эта неделя откроет для вас возможности найти правильный баланс на ближайшие месяцы. Поэтому пересмотрите свой календарь и расставьте приоритеты.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik