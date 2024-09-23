А еще и Венера начинает прокладывать себе путь в глубины Скорпиона, пишет People, привнося страсть и интенсивность во все отношения. Ваши эмоции будут или на небывало высоком уровне, или в глубочайшем падении. Поэтому узнайте, что Зодиак приготовил именно для вашего знака на неделю 23 – 29 сентября 2024 года.

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Мужской гороскоп на неделю 23 – 29 сентября

Овен (21 марта – 19 апреля). Настало время для эротических и глубоких отношений. Вы будете чувствовать желание слиться с кем-то телом, душой и сердцем. Одиноким надо быть осторожными, чтобы не ввязаться в любовные отношения, которые поглотят их полностью. Также вы можете обжечься на мимолетной или случайной связи. Те, кто находится в отношениях, почувствуют эту энергию сильнее, поскольку способность вызывать сильный огонь в паре возрастет.

Настало время для эротических и глубоких отношений. Вы будете чувствовать желание слиться с кем-то телом, душой и сердцем. Одиноким надо быть осторожными, чтобы не ввязаться в любовные отношения, которые поглотят их полностью. Также вы можете обжечься на мимолетной или случайной связи. Те, кто находится в отношениях, почувствуют эту энергию сильнее, поскольку способность вызывать сильный огонь в паре возрастет. Телец (20 апреля – 20 мая) . В отношениях вы почувствуете сильное желание строить их как можно глубже. Ваши партнерства, как правило, строятся по принципу "все или ничего", а точнее – становятся собственническими. Отныне эта энергия будет еще более возрастать. В конце концов, вы находитесь в одном из лучших периодов года для того, чтобы давать долгосрочные обещания, переезжать, обручаться или жениться.

. В отношениях вы почувствуете сильное желание строить их как можно глубже. Ваши партнерства, как правило, строятся по принципу "все или ничего", а точнее – становятся собственническими. Отныне эта энергия будет еще более возрастать. В конце концов, вы находитесь в одном из лучших периодов года для того, чтобы давать долгосрочные обещания, переезжать, обручаться или жениться. Близнецы (21 мая – 20 июня). Вы заметите новую тенденцию: будете уделять больше внимания балансу между работой и личной жизнью с акцентом на трудоустройстве. Возможно, вы быстро обнаружите, что способны браться за крупные проекты, которые могут завоевать расположение начальства или клиентов. Вы даже можете заметить, что все ваши рабочие отношения наладились лучше, чем обычно. Если вы хотите построить бизнес или произвести впечатление на коллег, используйте это время сейчас!

Вы заметите новую тенденцию: будете уделять больше внимания балансу между работой и личной жизнью с акцентом на трудоустройстве. Возможно, вы быстро обнаружите, что способны браться за крупные проекты, которые могут завоевать расположение начальства или клиентов. Вы даже можете заметить, что все ваши рабочие отношения наладились лучше, чем обычно. Если вы хотите построить бизнес или произвести впечатление на коллег, используйте это время сейчас! Рак (21 июня – 22 июля). Вы будете особенно популярны, если вы одиноки. Однако не сидите сложа руки и не ждите, пока оно само придет! Используйте это время и идите навстречу людям, которые вас интригуют. Пары также заметят, что в их отношениях появилось больше игривости и пикантности, поэтому запланируйте несколько особых свиданий и максимально используйте время, проведенное вместе. Если вы хотите завести детей, звезды сейчас на вашей стороне. Если у вас уже есть дети, они принесут вам дополнительное счастье.

Вы будете особенно популярны, если вы одиноки. Однако не сидите сложа руки и не ждите, пока оно само придет! Используйте это время и идите навстречу людям, которые вас интригуют. Пары также заметят, что в их отношениях появилось больше игривости и пикантности, поэтому запланируйте несколько особых свиданий и максимально используйте время, проведенное вместе. Если вы хотите завести детей, звезды сейчас на вашей стороне. Если у вас уже есть дети, они принесут вам дополнительное счастье. Лев (23 июля – 22 августа). Теперь радость можно найти дома. У вас может появиться настроение проводить больше времени в своем сакральном пространстве – или, возможно, даже украсить его. С другой стороны, вы также можете почувствовать больше гармонии в вашем доме и с людьми, которые живут с вами. Следующие недели будут немного дикими и хаотичными, поэтому наслаждайтесь спокойствием и процветанием, пока можете.

Теперь радость можно найти дома. У вас может появиться настроение проводить больше времени в своем сакральном пространстве – или, возможно, даже украсить его. С другой стороны, вы также можете почувствовать больше гармонии в вашем доме и с людьми, которые живут с вами. Следующие недели будут немного дикими и хаотичными, поэтому наслаждайтесь спокойствием и процветанием, пока можете. Дева (23 августа – 22 сентября). Вас ждет свежий прилив энергии, поэтому вам захочется окунуться в него с головой! Вы непременно заметите рост активности в социальных сетях, получив больше приглашений на общение. Если вы одиноки, у вас будет небольшое преимущество в плане знакомств – возможно, особенный человек появится через онлайн-знакомства. Вы также будете иметь преимущество в убеждении, соблазнении и обаянии, но используйте его с умом!

Звезды говорят, что ваши эмоции будут или на небывало высоком уровне, или в глубочайшем падении / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Начинается сезон дней рождения, и вы готовы праздновать жизнь! Вы, вероятно, уже чувствуете, что большие перемены не за горами – и правда ваша, это так. Произойдут значительные сдвиги, которые повлияют на ваши отношения. Но перед этим вы заметите желание быть более снисходительным и гедонистичным на этой неделе. Вы будете стремиться побаловать себя красивыми вещами, лакомствами и удовольствиями.

Начинается сезон дней рождения, и вы готовы праздновать жизнь! Вы, вероятно, уже чувствуете, что большие перемены не за горами – и правда ваша, это так. Произойдут значительные сдвиги, которые повлияют на ваши отношения. Но перед этим вы заметите желание быть более снисходительным и гедонистичным на этой неделе. Вы будете стремиться побаловать себя красивыми вещами, лакомствами и удовольствиями. Скорпион (23 октября – 21 ноября). Позвольте занавесу раздвинуться и выйти на центральную сцену. Вы будете чувствовать себя более магнетическим, красивым и лучезарным, чем обычно – поэтому используйте это с максимальной пользой. Удовольствие, влечение, романтика, гармония и радость могут стать вашими! Если вы одиноки, не упустите это удачное время для знакомств и общения. Если вы в паре, погрузитесь в чувственность на самом глубоком уровне и сосредоточьтесь на том, что заставляет вас обоих смеяться.

Позвольте занавесу раздвинуться и выйти на центральную сцену. Вы будете чувствовать себя более магнетическим, красивым и лучезарным, чем обычно – поэтому используйте это с максимальной пользой. Удовольствие, влечение, романтика, гармония и радость могут стать вашими! Если вы одиноки, не упустите это удачное время для знакомств и общения. Если вы в паре, погрузитесь в чувственность на самом глубоком уровне и сосредоточьтесь на том, что заставляет вас обоих смеяться. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Несмотря на то, что в вашей социальной жизни было так суеты и шума, вы вернетесь к напряженному графику в ближайшее время. Космос заставляет вас быть немного более рефлексивным на этой неделе в любовной жизни. Энергия не лучшая для знакомства с кем-то новым, хотя она может помочь вам обрести ясность в отношении ваших желаний и мотиваций. Если вы в паре, то, уютно проведите время, наслаждаясь красотой присутствия друг друга.

Несмотря на то, что в вашей социальной жизни было так суеты и шума, вы вернетесь к напряженному графику в ближайшее время. Космос заставляет вас быть немного более рефлексивным на этой неделе в любовной жизни. Энергия не лучшая для знакомства с кем-то новым, хотя она может помочь вам обрести ясность в отношении ваших желаний и мотиваций. Если вы в паре, то, уютно проведите время, наслаждаясь красотой присутствия друг друга. Козерог (22 декабря – 19 января). В вашей профессиональной жизни вскоре станет больше активности, но также появится время для общения с людьми, которых вы обожаете. Вы вступаете в отличный период для создания новых приятных воспоминаний со старыми и новыми друзьями. Возможно, устроите вечеринку или расширите круг общения, чтобы максимально использовать это время. Если вы одиноки, сейчас самое время заявить о себе. Попробуйте попросить друзей познакомить вас с кем-то или воспользуйтесь приложением для знакомств.

В вашей профессиональной жизни вскоре станет больше активности, но также появится время для общения с людьми, которых вы обожаете. Вы вступаете в отличный период для создания новых приятных воспоминаний со старыми и новыми друзьями. Возможно, устроите вечеринку или расширите круг общения, чтобы максимально использовать это время. Если вы одиноки, сейчас самое время заявить о себе. Попробуйте попросить друзей познакомить вас с кем-то или воспользуйтесь приложением для знакомств. Водолей (20 января – 18 февраля). На этой неделе начнется новый тренд, который будет развиваться в течение следующих месяцев. Повышенное внимание будет приковано к вашей карьере, общественному признанию и профессиональной жизни. Лучший способ использовать это – заявить о себе с помощью социальных возможностей, таких как знакомства, нетворкинг и общение. Используйте это время, чтобы подать идеи начальству, заявку на новую работу или чтобы запустить кампании, которые поставят вас в центр внимания.

На этой неделе начнется новый тренд, который будет развиваться в течение следующих месяцев. Повышенное внимание будет приковано к вашей карьере, общественному признанию и профессиональной жизни. Лучший способ использовать это – заявить о себе с помощью социальных возможностей, таких как знакомства, нетворкинг и общение. Используйте это время, чтобы подать идеи начальству, заявку на новую работу или чтобы запустить кампании, которые поставят вас в центр внимания. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Сейчас вы на одной волне с космосом. Вселенная поощряет вас к тому, чтобы встряхнуть свою рутину, принять свою спонтанность и выйти за рамки. Один из лучших способов использовать эту энергию – отправиться в путешествие, которое откроет вам глаза. Можете обнаружить, что вы навсегда изменились. Относительно отношений, это оптимистичный период, если вы одиноки. И отличное время для свиданий с людьми, которые не похожи на вас.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.