А рассказала ее в тиктоке украинская блогерша Ира Красоткина, которая живет в пригороде Лондона. 24 Канал перескажет для вас самое интересное.

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Британский флирт: какой "способ знакомства" в пабе удивил украинку?

Ира Красоткина поделилась забавными наблюдениями о том, как британцы флиртуют в пабах. Ее рассказ касался одного вечера в местном пабе во время финала Уимблдона.

И вот случилась история, которая показала особенности британской культуры знакомств, которые могут удивить иностранцев. И, да, незнание местных обычаев может привести к неожиданным ситуациям.

Так как все было? Однажды субботним вечером Ира с коллегой посетили паб, чтобы посмотреть теннис. И там к ним начали подходить мужчины – с комплиментами и вопросами.

Один британец похвалил естественный цвет волос Иры, другой заводил разговор на "глупые" темы. Но больше всего женщину удивил некий Джон, который, пожав ей руку, легонько поскреб ладонь.

Украинка рассказала о странном британском жесте с намеком: смотрите видео от ira.krasotkina

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Этот жест озадачил Иру, ведь она никогда раньше с таким не сталкивалась. При этом мужчина продолжал что-то говорить, но из-за британского акцента она не все поняла.

Лишь позже подруги объяснили ей, что скрежет ладони – это распространенный в Британии жест, который намекает на интимные намерения. Ира была поражена, ведь не подозревала, что такой, казалось бы, странный жест имеет более чем конкретное значение.

Ее муж, услышав эту историю, назвал такой способ флирта "подростковым". Но на самом деле эта история лишь о культурных различиях. Британцы, по словам Иры, часто используют подобные жесты в пабах, считая их понятными и естественными.

Поэтому иностранцам, которые еще не освоили британские традиции, Ира советует быть готовыми к неожиданным жестам и сильным акцентам. И воспринимать это больше как дополнительный шарм британских пабов.