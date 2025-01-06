С понедельника мы, скорее всего, будем чувствовать себя уставшими и растерянными. Но уже с 8 января, когда Меркурий будет танцевать с Козерогом, мы почувствуем себя практичными и целеустремленными. Читайте дальше в гороскопе от People на 24 Канале, что космос приготовил именно для вашего знака Зодиака.
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Мужской гороскоп на неделю 6 января – 12 января 2025 года
- Овен (21 марта – 19 апреля). Как бы вам не хотелось мчаться вперед, на новые территории, вам, возможно, придется постоять. Ваши эмоции особенно обострятся, станут более защитными, осторожными и возбудимыми. Заметьте, что могут снова возникнуть ситуации из прошлого, не связанные с семейными или бытовыми делами, поэтому переоцените свой план действий, чтобы не идти напролом. Если вы хотите восстановить отношения с семьей, вы можете сделать шаги навстречу сейчас.
- Телец (20 апреля – 20 мая). Вы почувствуете, что ваш разум горит. И даже можете сорваться на любого, кто будет раздражать вас своими мыслями и взглядами. Вы будете больше внимания уделять своим идеям и тому, как вы общаетесь с миром. Вы можете достичь прогресса в старом проекте, и одновременно искать внимания к себе. Как лучше поступить? Сделать шаг назад и взглянуть на вещи под другим углом зрения.
- Близнецы (21 мая – 20 июня). Вы можете почувствовать, что вокруг финансовых вопросов возникло напряжение. Как бы вы ни стремились к процветанию, вам может показаться, что деньги исчезают быстрее, чем вы можете их добыть. Это может быть связано с долгами или большими расходами на праздники. К сожалению, это долгосрочная тенденция, но ищите позитив: трудности могут побудить вас сделать шаг назад, пересмотреть свой бюджет и организовать себя на оставшуюся часть года лучше.
- Рак (21 июня – 22 июля). Вселенная снова смещается, и вам может показаться, что изнутри вас извергается лава! Вы можете заметить, что чрезмерно раздражаетесь, огрызаетесь или даже плачете. Вы переживаете чрезвычайно интенсивный цикл, связанный с тем, как вы стремитесь к страсти, драйву, амбициям и сексу. Ситуации из прошлого могут вернуться на ваш радар. Что лучше всего делать? Жить с состраданием и добротой к себе и другим.
- Лев (23 июля – 22 августа). Если последние несколько недель вы чувствовали себя странно, это потому, что вы, скорее всего, испытывали удары Вселенной. На этой неделе произойдет еще одна смена ветра. Если вы инвестировали в какой-то проект, то можете обнаружить, что нашли прекрасную возможность пересмотреть или модернизировать его. В то же время вы можете чувствовать особую тревогу. Чтобы бороться с этим, определите приоритеты своего благополучия. Подумайте, как вы можете жить в согласии со своими желаниями.
- Дева (23 августа – 22 сентября). В последние недели вы, вероятно, чувствовали огромное напряжение и тревогу, нараставшую изнутри. К счастью, эти чувства могут немного развеяться, если двигаться дальше. Но растерянность или разочарование могут возникнуть в другой сфере вашей жизни. Возможно, эти чувства будут распространяться на друзей, знакомых. Из позитивного: звезды могут дать вам возможность восстановить отношения со старым приятелем, бывшей любовью или дальним другом.
Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Коллаж 24 Канала фото freepik
- Весы (23 сентября – 22 октября). Космическая энергия дает вам множество возможностей восстановить связь с друзьями и знакомыми. А если по каким-то причинам вы чувствуете, что в вашем социальном кругу царит напряжение и разочарование, то можете вдруг заметить, что они слегка затухают. К сожалению, появится новая сфера жизни, которая будет кипеть от разочарований – ваш профессиональный мир. Могут возникать конфликты, задержки или столкновения с авторитетными лицами. Однако есть и положительный момент: вы можете вновь разжечь энергию вокруг проектов, которые, казалось, зашли в тупик. Возможно, вы даже восстановите связь с работодателем или клиентом из прошлого.
- Скорпион (23 октября – 21 ноября). Вы можете чувствовать, что ваша карьера тормозит или съезжает с колеи, возникают задержки, конфликты или конкуренты ниоткуда. Возможна даже напряженность в отношениях с авторитетным лицом или боссом – и как бы вам не хотелось сорваться на них, сделайте шаг назад. Космический сдвиг на этой неделе может подтолкнуть вас к освоению новых территорий, к личному и профессиональному росту, однако на этом пути будут бесконечные препятствия. Но ничего – надо затаить дыхание и довериться Вселенной.
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Космические бури оставят вас невредимыми. Однако они могут привести к тому, что вы почувствуете себя более возбужденными, чем раньше. Вы можете обнаружить, что долги, денежные дела и состояние вызывают беспокойство, и вы не уверены в лучшем плане действий на ближайшие месяцы. Самое время встретиться с профессиональными консультантами, и не стоит инвестировать сейчас большие суммы денег, даже если вы чувствуете желание это сделать. Также вас могут втянуть в жестокую борьбу за урегулирование конфликта.
- Козерог (22 декабря – 19 января). Вы почувствуете особый пыл касаемо потребностей и равенства в отношениях. Возможно, из-за неуважения или неуравновешенности в паре. Но лучше не раздувайте пламя драмы в ближайшее время. Напряженность, конфликты и агрессия вокруг партнерств – в бизнесе, конкуренции или любви – могут быть сейчас и в ближайшие месяцы, поэтому не делайте никаких атак, потому что, скорее всего, ваш оппонент станет только сильнее. Лучше восстановите отношения с важными партнерами из прошлого.
- Водолей (20 января – 18 февраля). Волны меняются. Вы можете чувствовать либо напряженность, либо воссоединение с важными партнерами, энергия которых сейчас изменится. Также вы можете заметить напряжение, связанное с работой, коллегами, рутиной, обязанностями. Быть продуктивным может быть чрезвычайно сложно, поэтому наберитесь терпения и не перенапрягайтесь. Не боритесь с течением, это будет пустой тратой энергии. Вместо этого вам придется искать другие решения, чтобы не перегореть.
- Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вы, вероятно, почувствуете, что вам не удается сделать что-то важное. Вселенная на каждом шагу постоянно ставит препятствия на пути вашей продуктивности. И вы обнаружите, что появилась новая сфера вашей жизни, которая требует внимания. Ситуации, люди или проекты из прошлого могут вернуться к вам, чтобы вы пересмотрели свое отношение к любви, страсти, хобби или творчеству. Но – живите сегодняшним днем!