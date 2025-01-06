С понедельника мы, скорее всего, будем чувствовать себя уставшими и растерянными. Но уже с 8 января, когда Меркурий будет танцевать с Козерогом, мы почувствуем себя практичными и целеустремленными. Читайте дальше в гороскопе от People на 24 Канале, что космос приготовил именно для вашего знака Зодиака.

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Мужской гороскоп на неделю 6 января – 12 января 2025 года

Овен (21 марта – 19 апреля). Как бы вам не хотелось мчаться вперед, на новые территории, вам, возможно, придется постоять. Ваши эмоции особенно обострятся, станут более защитными, осторожными и возбудимыми. Заметьте, что могут снова возникнуть ситуации из прошлого, не связанные с семейными или бытовыми делами, поэтому переоцените свой план действий, чтобы не идти напролом. Если вы хотите восстановить отношения с семьей, вы можете сделать шаги навстречу сейчас.

Как бы вам не хотелось мчаться вперед, на новые территории, вам, возможно, придется постоять. Ваши эмоции особенно обострятся, станут более защитными, осторожными и возбудимыми. Заметьте, что могут снова возникнуть ситуации из прошлого, не связанные с семейными или бытовыми делами, поэтому переоцените свой план действий, чтобы не идти напролом. Если вы хотите восстановить отношения с семьей, вы можете сделать шаги навстречу сейчас. Телец (20 апреля – 20 мая). Вы почувствуете, что ваш разум горит. И даже можете сорваться на любого, кто будет раздражать вас своими мыслями и взглядами. Вы будете больше внимания уделять своим идеям и тому, как вы общаетесь с миром. Вы можете достичь прогресса в старом проекте, и одновременно искать внимания к себе. Как лучше поступить? Сделать шаг назад и взглянуть на вещи под другим углом зрения.

Вы почувствуете, что ваш разум горит. И даже можете сорваться на любого, кто будет раздражать вас своими мыслями и взглядами. Вы будете больше внимания уделять своим идеям и тому, как вы общаетесь с миром. Вы можете достичь прогресса в старом проекте, и одновременно искать внимания к себе. Как лучше поступить? Сделать шаг назад и взглянуть на вещи под другим углом зрения. Близнецы (21 мая – 20 июня). Вы можете почувствовать, что вокруг финансовых вопросов возникло напряжение. Как бы вы ни стремились к процветанию, вам может показаться, что деньги исчезают быстрее, чем вы можете их добыть. Это может быть связано с долгами или большими расходами на праздники. К сожалению, это долгосрочная тенденция, но ищите позитив: трудности могут побудить вас сделать шаг назад, пересмотреть свой бюджет и организовать себя на оставшуюся часть года лучше.

Вы можете почувствовать, что вокруг финансовых вопросов возникло напряжение. Как бы вы ни стремились к процветанию, вам может показаться, что деньги исчезают быстрее, чем вы можете их добыть. Это может быть связано с долгами или большими расходами на праздники. К сожалению, это долгосрочная тенденция, но ищите позитив: трудности могут побудить вас сделать шаг назад, пересмотреть свой бюджет и организовать себя на оставшуюся часть года лучше. Рак (21 июня – 22 июля). Вселенная снова смещается, и вам может показаться, что изнутри вас извергается лава! Вы можете заметить, что чрезмерно раздражаетесь, огрызаетесь или даже плачете. Вы переживаете чрезвычайно интенсивный цикл, связанный с тем, как вы стремитесь к страсти, драйву, амбициям и сексу. Ситуации из прошлого могут вернуться на ваш радар. Что лучше всего делать? Жить с состраданием и добротой к себе и другим.

Вселенная снова смещается, и вам может показаться, что изнутри вас извергается лава! Вы можете заметить, что чрезмерно раздражаетесь, огрызаетесь или даже плачете. Вы переживаете чрезвычайно интенсивный цикл, связанный с тем, как вы стремитесь к страсти, драйву, амбициям и сексу. Ситуации из прошлого могут вернуться на ваш радар. Что лучше всего делать? Жить с состраданием и добротой к себе и другим. Лев (23 июля – 22 августа). Если последние несколько недель вы чувствовали себя странно, это потому, что вы, скорее всего, испытывали удары Вселенной. На этой неделе произойдет еще одна смена ветра. Если вы инвестировали в какой-то проект, то можете обнаружить, что нашли прекрасную возможность пересмотреть или модернизировать его. В то же время вы можете чувствовать особую тревогу. Чтобы бороться с этим, определите приоритеты своего благополучия. Подумайте, как вы можете жить в согласии со своими желаниями.

Если последние несколько недель вы чувствовали себя странно, это потому, что вы, скорее всего, испытывали удары Вселенной. На этой неделе произойдет еще одна смена ветра. Если вы инвестировали в какой-то проект, то можете обнаружить, что нашли прекрасную возможность пересмотреть или модернизировать его. В то же время вы можете чувствовать особую тревогу. Чтобы бороться с этим, определите приоритеты своего благополучия. Подумайте, как вы можете жить в согласии со своими желаниями. Дева (23 августа – 22 сентября). В последние недели вы, вероятно, чувствовали огромное напряжение и тревогу, нараставшую изнутри. К счастью, эти чувства могут немного развеяться, если двигаться дальше. Но растерянность или разочарование могут возникнуть в другой сфере вашей жизни. Возможно, эти чувства будут распространяться на друзей, знакомых. Из позитивного: звезды могут дать вам возможность восстановить отношения со старым приятелем, бывшей любовью или дальним другом.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Космическая энергия дает вам множество возможностей восстановить связь с друзьями и знакомыми. А если по каким-то причинам вы чувствуете, что в вашем социальном кругу царит напряжение и разочарование, то можете вдруг заметить, что они слегка затухают. К сожалению, появится новая сфера жизни, которая будет кипеть от разочарований – ваш профессиональный мир. Могут возникать конфликты, задержки или столкновения с авторитетными лицами. Однако есть и положительный момент: вы можете вновь разжечь энергию вокруг проектов, которые, казалось, зашли в тупик. Возможно, вы даже восстановите связь с работодателем или клиентом из прошлого.

Космическая энергия дает вам множество возможностей восстановить связь с друзьями и знакомыми. А если по каким-то причинам вы чувствуете, что в вашем социальном кругу царит напряжение и разочарование, то можете вдруг заметить, что они слегка затухают. К сожалению, появится новая сфера жизни, которая будет кипеть от разочарований – ваш профессиональный мир. Могут возникать конфликты, задержки или столкновения с авторитетными лицами. Однако есть и положительный момент: вы можете вновь разжечь энергию вокруг проектов, которые, казалось, зашли в тупик. Возможно, вы даже восстановите связь с работодателем или клиентом из прошлого. Скорпион (23 октября – 21 ноября). Вы можете чувствовать, что ваша карьера тормозит или съезжает с колеи, возникают задержки, конфликты или конкуренты ниоткуда. Возможна даже напряженность в отношениях с авторитетным лицом или боссом – и как бы вам не хотелось сорваться на них, сделайте шаг назад. Космический сдвиг на этой неделе может подтолкнуть вас к освоению новых территорий, к личному и профессиональному росту, однако на этом пути будут бесконечные препятствия. Но ничего – надо затаить дыхание и довериться Вселенной.

Вы можете чувствовать, что ваша карьера тормозит или съезжает с колеи, возникают задержки, конфликты или конкуренты ниоткуда. Возможна даже напряженность в отношениях с авторитетным лицом или боссом – и как бы вам не хотелось сорваться на них, сделайте шаг назад. Космический сдвиг на этой неделе может подтолкнуть вас к освоению новых территорий, к личному и профессиональному росту, однако на этом пути будут бесконечные препятствия. Но ничего – надо затаить дыхание и довериться Вселенной. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Космические бури оставят вас невредимыми. Однако они могут привести к тому, что вы почувствуете себя более возбужденными, чем раньше. Вы можете обнаружить, что долги, денежные дела и состояние вызывают беспокойство, и вы не уверены в лучшем плане действий на ближайшие месяцы. Самое время встретиться с профессиональными консультантами, и не стоит инвестировать сейчас большие суммы денег, даже если вы чувствуете желание это сделать. Также вас могут втянуть в жестокую борьбу за урегулирование конфликта.

Космические бури оставят вас невредимыми. Однако они могут привести к тому, что вы почувствуете себя более возбужденными, чем раньше. Вы можете обнаружить, что долги, денежные дела и состояние вызывают беспокойство, и вы не уверены в лучшем плане действий на ближайшие месяцы. Самое время встретиться с профессиональными консультантами, и не стоит инвестировать сейчас большие суммы денег, даже если вы чувствуете желание это сделать. Также вас могут втянуть в жестокую борьбу за урегулирование конфликта. Козерог (22 декабря – 19 января). Вы почувствуете особый пыл касаемо потребностей и равенства в отношениях. Возможно, из-за неуважения или неуравновешенности в паре. Но лучше не раздувайте пламя драмы в ближайшее время. Напряженность, конфликты и агрессия вокруг партнерств – в бизнесе, конкуренции или любви – могут быть сейчас и в ближайшие месяцы, поэтому не делайте никаких атак, потому что, скорее всего, ваш оппонент станет только сильнее. Лучше восстановите отношения с важными партнерами из прошлого.

Вы почувствуете особый пыл касаемо потребностей и равенства в отношениях. Возможно, из-за неуважения или неуравновешенности в паре. Но лучше не раздувайте пламя драмы в ближайшее время. Напряженность, конфликты и агрессия вокруг партнерств – в бизнесе, конкуренции или любви – могут быть сейчас и в ближайшие месяцы, поэтому не делайте никаких атак, потому что, скорее всего, ваш оппонент станет только сильнее. Лучше восстановите отношения с важными партнерами из прошлого. Водолей (20 января – 18 февраля). Волны меняются. Вы можете чувствовать либо напряженность, либо воссоединение с важными партнерами, энергия которых сейчас изменится. Также вы можете заметить напряжение, связанное с работой, коллегами, рутиной, обязанностями. Быть продуктивным может быть чрезвычайно сложно, поэтому наберитесь терпения и не перенапрягайтесь. Не боритесь с течением, это будет пустой тратой энергии. Вместо этого вам придется искать другие решения, чтобы не перегореть.

Волны меняются. Вы можете чувствовать либо напряженность, либо воссоединение с важными партнерами, энергия которых сейчас изменится. Также вы можете заметить напряжение, связанное с работой, коллегами, рутиной, обязанностями. Быть продуктивным может быть чрезвычайно сложно, поэтому наберитесь терпения и не перенапрягайтесь. Не боритесь с течением, это будет пустой тратой энергии. Вместо этого вам придется искать другие решения, чтобы не перегореть. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вы, вероятно, почувствуете, что вам не удается сделать что-то важное. Вселенная на каждом шагу постоянно ставит препятствия на пути вашей продуктивности. И вы обнаружите, что появилась новая сфера вашей жизни, которая требует внимания. Ситуации, люди или проекты из прошлого могут вернуться к вам, чтобы вы пересмотрели свое отношение к любви, страсти, хобби или творчеству. Но – живите сегодняшним днем!

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.