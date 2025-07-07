Уже понедельник, 7 июля, может принести страсть и интенсивность в отношения, но ретроградный Сатурн будет влиять на это своим неординарным способом. А что конкретно в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскоп от People на 24 Канале.

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Мужской гороскоп на неделю с 7 и до 13 июля 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля).

Овны, неделя принесет вам дополнительное внимание к профессиональной жизни. Хотя будет много возможностей для роста и достижения большего – придется проявить изобретательность.

На данный момент, кажется, есть много переменных факторов, связанных с вашими амбициями и карьерой, и хотя вы можете справиться с ними всеми, что-то или кто-то на стороне не совсем согласен с этим. Не волнуйтесь, это не обязательно означает, что у вас есть серьезные проблемы на работе – просто нужно изменить подход и разобраться с трудностями, чтобы двигаться дальше.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Тельцы, у вас есть глубокое стремление к росту, расширению, новых горизонтов. Хотя вы любите наслаждаться временем для себя и уютом собственного дома, сейчас в вашей душе раздается более авантюрный зов.

Это отличное время, чтобы подумать нестандартно, как можно воплотить больше личных и профессиональных целей. И имейте в виду, что что-то таки немного "не так", поэтому если подписываете что-то или тратите деньги – трижды проверяйте все детали.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

Близнецы, энергия недели заставляет вас глубоко задуматься над тем, где вы. С одной стороны, это может касаться доверия, уязвимости или того, как вы делитесь эмоциями в отношениях. Но это может быть даже более конкретным, например относительно финансов или состояния.

В это время могут быть некоторые поворотные моменты и возможности для роста, но Вселенная советует вам немного замедлиться и тщательно оценить каждую деталь, особенно если речь о крупных финансовых вопросах.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Раки, для вас неделя будет особенно важной в отношении ключевых отношений. Это может быть важный период для пары, потому что самое время составить лучший план относительно вашего положения. Некоторые будут очень рады положительным новостям, таким как подписание контракта, долгосрочные обещания или переход на новый уровень.

К сожалению, некоторых ждет горькое пробуждение. Возможно, это будет связано с тем, что вы в паре просто не на одной волне, и тогда у вас будет выбор – сменить курс совместно или пойти отдельными путями.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Львы, вы чувствуете, что сезон дней рождения уже не за горами, но, похоже, сейчас у вас и так много дел, которыми нужно заниматься одновременно. Что-то потребует вашего внимания достаточно быстро. Это могут быть рутинные дела, обязанности, рабочие вопросы или здоровье.

Вы можете увидеть значительный прогресс, например в новой работе или фитнес-программе. Сейчас вы можете быть немного слишком оптимистичным, но для достижения наилучших результатов лучше оставаться как можно более реалистичным.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Девы, вы готовы к неделе увлекательных событий. Хорошая новость в том, что из всех знаков Зодиака именно вы сможете насладиться этим больше всего. Энергия недели дарит вам любовь, которую вы можете излучать в мир. Это может касаться свиданий или романтических отношений, детей, а может и чего-то вроде спорта и хобби.

Если что-то кажется вам немного странным в это время, не бойтесь. Следует оставаться реалистом, четко общаться, и все должно наладиться.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

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Весы (22 сентября – 22 октября).

Весы, готовьтесь к неделе, когда вам придется оценить свои эмоции и личную жизнь. Вероятно, будет действительно положительный рост, также нужно сделать шаг назад и убедиться, что вы реалистичны и все на своих местах. В частности, это, вероятно, повлияет на ваш дом, семью или недвижимость.

А когда дела продвигаются, убедитесь, что вы видите все четко, а не просто бросаете все в одну кучу.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Скорпионы, добро пожаловать в неделю с довольно быстрым темпом. Вы можете чувствовать дух приключений, который эхом отзывается в вашей душе, поскольку вы становитесь более общительным.

Также есть вероятность, что неделя может принести кульминацию каких-то интеллектуальных поисков или контрактов, но убедитесь, что, собирая все в кучу, вы не перегибаете палку. Вам должно повезти больше, чем другим людям в это время, особенно если вы стоите на твердой позиции.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Стрельцы, неделя принесет большее внимание к вашей финансовой жизни, и для вас это будет важный момент, чтобы увидеть, что поступает и что тратится.

Все будет колебаться в ту или иную сторону из-за ваших прошлых действий и решений относительно денег. Например, тяжелый труд может окупиться, когда вы получите новую работу или повышение, но если вы ленились, то можете столкнуться со стрессом относительно денег, который будет эхом отзываться неделями.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Козероги, Вселенная направляет на вас прожекторы сейчас. Кажется, вам придется совмещать много личных и профессиональных дел, и порой вы можете чувствовать, что исчерпали все силы. Также, вероятно, произойдет важная кульминация, связанная с личной целью или отношениями.

То, как все сложится, зависит от ваших действий и решений, принятых до этого момента, поэтому для вас будет особенно важно действовать с максимальной честностью и уверенностью.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Водолеи, в последнее время у вас много дел, на которых нужно сосредоточиться, но эта неделя может подтолкнуть вас сделать шаг назад, отдохнуть и восстановить силы. Она также может заставить вас тесно сотрудничать с кем-то за кулисами.

Однако имейте в виду, что сейчас что-то не так с энергией, поэтому сделайте все возможное, чтобы найти продуктивные стратегии, а не скрывать проблемы.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Рыбы, вас ждет увлекательная неделя, ведь будут возможности для развлечений, общения и, возможно, достижения важной цели. Вы привлекли внимание многих своими проектами или харизмой, поэтому воспользуйтесь этим.

Это отличное время для налаживания контактов, создания своего круга общения и просьбы об услугах – так что знайте, чего вы хотите и куда хотите двигаться, и скоро сможете достичь новых горизонтов.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik