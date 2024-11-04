Марс будет добавлять страсти, Венера же забросит нас в сети иллюзий. А Плутон готов принести в нашу жизнь борьбу за власть, гнев и драму. Что именно для вашего знака Зодиака приготовила Вселенная на неделю 4 – 10 ноября 2024 года, читайте на сайте 24 Канала в гороскопе от People.

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Мужской гороскоп на неделю 4 – 10 ноября 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). Несмотря на жесткую энергию, которая может бушевать на этой неделе, переключайте свое внимание на что-то другое. Если вы решите открыть для себя новые горизонты романтики, то сможете насладиться приключениями, страстью и адреналином. Путешествие будет отличным способом оторваться от бурной рутины. Не можете поехать сейчас – пересмотрите свой календарь на позже. Если вы одиноки, то можете решить, что пришло время встречаться с кем-то, кто совсем не похож на вас.

Несмотря на жесткую энергию, которая может бушевать на этой неделе, переключайте свое внимание на что-то другое. Если вы решите открыть для себя новые горизонты романтики, то сможете насладиться приключениями, страстью и адреналином. Путешествие будет отличным способом оторваться от бурной рутины. Не можете поехать сейчас – пересмотрите свой календарь на позже. Если вы одиноки, то можете решить, что пришло время встречаться с кем-то, кто совсем не похож на вас. Телец (20 апреля – 20 мая). Вы способны держать себя в руках и оставаться на твердой земле независимо от того, что подбрасывает вам Вселенная. А она подкинет сюрпризы, конкуренцию или борьбу за власть в любых видах партнерских взаимоотношений. Вместо того чтобы бороться с напряжением, лучше использовать космический поток на этой неделе немного по-другому: принять чувственность и уязвимость. Пары, которые живут на одной волне, будут наслаждаться этими днями чуть больше, чем одинокие. Одиноким же стоит чуть больше внимания посвятить себе.

Вы способны держать себя в руках и оставаться на твердой земле независимо от того, что подбрасывает вам Вселенная. А она подкинет сюрпризы, конкуренцию или борьбу за власть в любых видах партнерских взаимоотношений. Вместо того чтобы бороться с напряжением, лучше использовать космический поток на этой неделе немного по-другому: принять чувственность и уязвимость. Пары, которые живут на одной волне, будут наслаждаться этими днями чуть больше, чем одинокие. Одиноким же стоит чуть больше внимания посвятить себе. Близнецы (21 мая – 20 июня). Несмотря на то, что небесные моря на этой неделе раскачиваются, вы будете пытаться погрузиться под волны. У вас немного больше космической защиты, чем у других знаков Зодиака. Поэтому несмотря на бурные события недели, вы можете обратить внимание на отношения в вашей жизни, которые отражают вас и поддерживают. И не беспокойтесь о людях, которые не согласны с вами. Налаженные связи в бизнесе или любви могут принести вам радостные новости на этой неделе. Если вы одиноки, то также можете наслаждаться этой энергией. Выходите в свет и ищите того, кто имеет потенциал и заинтересован в том, чтобы быть с вами.

Несмотря на то, что небесные моря на этой неделе раскачиваются, вы будете пытаться погрузиться под волны. У вас немного больше космической защиты, чем у других знаков Зодиака. Поэтому несмотря на бурные события недели, вы можете обратить внимание на отношения в вашей жизни, которые отражают вас и поддерживают. И не беспокойтесь о людях, которые не согласны с вами. Налаженные связи в бизнесе или любви могут принести вам радостные новости на этой неделе. Если вы одиноки, то также можете наслаждаться этой энергией. Выходите в свет и ищите того, кто имеет потенциал и заинтересован в том, чтобы быть с вами. Рак (21 июня – 22 июля). В начале недели вы можете быть особенно вспыльчивым и готовым к бою. Однако лучшее, что вы можете сделать – это попытаться переступить разочарования. Если кто-то пытается подчинить ваше мнение или противостоять вашим взглядам, пойдите другим путем или отложите вопрос на потом. Сфера вашей жизни, в которой вы могли бы получить больше удовольствия на этой неделе – это ваша обычная рутина, рабочая жизнь или даже коллеги или клиенты. Углубитесь в производительность и эффективность, пока все остальные ведут себя так, будто живут в цирке.

В начале недели вы можете быть особенно вспыльчивым и готовым к бою. Однако лучшее, что вы можете сделать – это попытаться переступить разочарования. Если кто-то пытается подчинить ваше мнение или противостоять вашим взглядам, пойдите другим путем или отложите вопрос на потом. Сфера вашей жизни, в которой вы могли бы получить больше удовольствия на этой неделе – это ваша обычная рутина, рабочая жизнь или даже коллеги или клиенты. Углубитесь в производительность и эффективность, пока все остальные ведут себя так, будто живут в цирке. Лев (23 июля – 22 августа). На этой неделе вы заметите перемену ветров, ибо станете более зажигательным, напористым и магнетическим, чем обычно. Однако имейте в виду, что уже с начала недели может разгореться борьба за власть или обостриться темперамент, и вам, возможно, захочется выйти в центр ринга и обменяться с кем-то ударами. Но лучше практикуйте сострадание, обратите внимание на удовольствие, страсть, романтику, спорт или творчество! Вселенная может привлечь к вам больше счастья, если вы сосредоточитесь на одной из этих сфер. Если вы в паре, сделайте все возможное, чтобы насладиться временем, проведенным вместе. Если же одиноки, ходите на свидания.

На этой неделе вы заметите перемену ветров, ибо станете более зажигательным, напористым и магнетическим, чем обычно. Однако имейте в виду, что уже с начала недели может разгореться борьба за власть или обостриться темперамент, и вам, возможно, захочется выйти в центр ринга и обменяться с кем-то ударами. Но лучше практикуйте сострадание, обратите внимание на удовольствие, страсть, романтику, спорт или творчество! Вселенная может привлечь к вам больше счастья, если вы сосредоточитесь на одной из этих сфер. Если вы в паре, сделайте все возможное, чтобы насладиться временем, проведенным вместе. Если же одиноки, ходите на свидания. Дева (23 августа – 22 сентября). Эта неделя может начаться с того, что ваши друзья начнут воевать за свои взгляды и убеждения. Вы способны подать твердую руку помощи и успокоить их, но на этой неделе даже вас могут довести до крайности! Вместо того чтобы бросаться в хаос, лучше обратить внимание на другую сферу вашей жизни, которая будет иметь более приятный оттенок: домашнюю жизнь и семью. Попрактикуйте свои навыки к развлечениям, пригласите нескольких человек на вечер кино или поиграть в игры. Если вы чувствуете себя истощенным и желаете побыть в одиночестве – так и сделайте, и начните планировать праздничные дни заранее.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). В начале недели семья и работа могут тянуть вас в двух разных направлениях. Вы также можете заметить, что люди вокруг находятся в сварливом настроении. У вас добрая душа, поэтому обратите свои мысли на другую сферу вашей жизни, которая принесет вам немного больше удовольствия на неделе: это друзья, соседи, братья и сестры. Отбросьте драму, происходящую вокруг, а вместо этого наслаждайтесь качественным временем с близкими. Если вы не в настроении общаться, погрузитесь в хорошую книгу, подкаст или шоу. Это поможет вам сохранить спокойствие.

В начале недели семья и работа могут тянуть вас в двух разных направлениях. Вы также можете заметить, что люди вокруг находятся в сварливом настроении. У вас добрая душа, поэтому обратите свои мысли на другую сферу вашей жизни, которая принесет вам немного больше удовольствия на неделе: это друзья, соседи, братья и сестры. Отбросьте драму, происходящую вокруг, а вместо этого наслаждайтесь качественным временем с близкими. Если вы не в настроении общаться, погрузитесь в хорошую книгу, подкаст или шоу. Это поможет вам сохранить спокойствие. Скорпион (23 октября – 21 ноября). На протяжении большей части этой недели вы можете чувствовать, что у вас кружится голова и вы стремитесь броситься в бой. Все будет на грани, вам может казаться, что еще одна мелочь – и вы выйдете из себя, а тогда придется очень сильно расплачиваться за это. Лучшее, что вы можете сделать, это переключить внимание на другую сферу жизни. На самом деле небеса настроены благосклонно к вам. Позвольте себе удовольствие, немного гедонизма и щедрости, если можете. Мини-шопинг тоже подойдет.

На протяжении большей части этой недели вы можете чувствовать, что у вас кружится голова и вы стремитесь броситься в бой. Все будет на грани, вам может казаться, что еще одна мелочь – и вы выйдете из себя, а тогда придется очень сильно расплачиваться за это. Лучшее, что вы можете сделать, это переключить внимание на другую сферу жизни. На самом деле небеса настроены благосклонно к вам. Позвольте себе удовольствие, немного гедонизма и щедрости, если можете. Мини-шопинг тоже подойдет. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Небеса гремят, а когда дело доходит до драмы, вы не боитесь взболтать кипяток! Однако, возможно, на этой неделе лучше сосредоточиться на своем настоящем счастье. Вы несете особый блеск и можете очаровать почти любого. Сосредоточьтесь на удовольствии и веселье, пока другие будут в отчаянии. Если вы в паре, сосредоточьтесь на сексуальных моментах и смехе. Если вы одиноки, погуляйте по городу – найдете неожиданные и приятные приключения!

Небеса гремят, а когда дело доходит до драмы, вы не боитесь взболтать кипяток! Однако, возможно, на этой неделе лучше сосредоточиться на своем настоящем счастье. Вы несете особый блеск и можете очаровать почти любого. Сосредоточьтесь на удовольствии и веселье, пока другие будут в отчаянии. Если вы в паре, сосредоточьтесь на сексуальных моментах и смехе. Если вы одиноки, погуляйте по городу – найдете неожиданные и приятные приключения! Козерог (22 декабря – 19 января). В начале недели вы можете почувствовать, что вас пытаются спровоцировать, вцепившись вам в горло. Кажется, что вокруг вас бурлит множество противоположных мыслей и темпераментов! Эта энергия может эхом отдавать большую часть недели, и вам лучше сосредоточиться на том, чтобы залечь на дно и спрятаться. Проведение времени дома или где-то в одиночестве может стать отличным способом переждать бурю. Эта неделя выбьет из колеи любого, но если вы отстранитесь, это тоже выбор.

В начале недели вы можете почувствовать, что вас пытаются спровоцировать, вцепившись вам в горло. Кажется, что вокруг вас бурлит множество противоположных мыслей и темпераментов! Эта энергия может эхом отдавать большую часть недели, и вам лучше сосредоточиться на том, чтобы залечь на дно и спрятаться. Проведение времени дома или где-то в одиночестве может стать отличным способом переждать бурю. Эта неделя выбьет из колеи любого, но если вы отстранитесь, это тоже выбор. Водолей (20 января – 18 февраля). На этой неделе вам может показаться, что вы попали в циклон, где люди отовсюду бросают друг в друга колючки и шипят. Хотя эта энергия может сочиться в течение всей недели, вы можете найти утешение в дружбе и сообществах. Вместо того чтобы спорить с людьми, которые не разделяют ваших взглядов, общайтесь со знакомыми и друзьями. Если вы одиноки, эта неделя также может стать благоприятной для знакомства или встречи с кем-то новым. Или даже для флирта с кем-то, в кого вы давно влюблены.

На этой неделе вам может показаться, что вы попали в циклон, где люди отовсюду бросают друг в друга колючки и шипят. Хотя эта энергия может сочиться в течение всей недели, вы можете найти утешение в дружбе и сообществах. Вместо того чтобы спорить с людьми, которые не разделяют ваших взглядов, общайтесь со знакомыми и друзьями. Если вы одиноки, эта неделя также может стать благоприятной для знакомства или встречи с кем-то новым. Или даже для флирта с кем-то, в кого вы давно влюблены. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Задраивайте люки, ибо эта неделя начнется с цунами. Многие будут готовы ссориться и отказываться работать в унисон. К счастью, эта энергия начнет спадать, как только мы перейдем ко второй половине недели, поэтому постарайтесь сперва залечь на дно или впасть в спячку. С другой стороны, эта неделя все еще добавляет блеска вашей профессиональной жизни и карьере. У вас будет возможность оказаться в центре внимания. Подумайте о том, чтобы подать заявку на повышение, новую работу, награду и тому подобное.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.