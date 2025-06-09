А это значит, что мы будем сосредотачиваться на профессиональном росте и бытовых делах. Понедельник 9 июня будет самым сложным днем недели, но уже с 11 будут возможности для удовольствия. Далее читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале, что в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака.

Смотрите также Musthave 2025: три модели очков, о которых мечтают миллионы мужчин

Мужской гороскоп на неделю с 9 июня по 15 июня 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля).

Начиная с этой недели, Овны, акцент на личной жизни будет ощущаться в домашних, семейных и бытовых делах. Вы можете обнаружить, что хорошие новости начинают появляться в вашей жизни. Вы можете решить сделать ремонт, переехать или приобрести недвижимость.

Вы можете найти больше спокойствия и эмоционального удовлетворения благодаря проведению времени дома или встречам с близкими людьми. В этот период вы также можете почувствовать помощь от семьи, даже финансовую.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Тельцы, сейчас большее внимание звезд к вашим интеллектуальным занятиям, особенно связанных с общением. Вы можете заняться писанием, выступлениями, обучением, преподаванием или даже запуском блога, подкаста или медиапроекта. Контракты будут для вас выгодными, а путешествия могут стать приятными.

Вы заметите, что проводить время с друзьями, братьями и сестрами или соседями становится все важнее. Также вы можете приобрести новое средство передвижения, например велосипед или автомобиль.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

Близнецы, вы заметите, что Вселенная влияет на вас по-другому. Будет больше возможностей для достатка и процветания. Планы, которые вы начали воплощать в прошлом году, могут начать проявляться ярче, даже пустят корни. Вы, вероятно, притянете к себе больше доходов и материальных благ.

Если повезет, вы сможете немного больше роскошествовать. Также вам могут повысить зарплату, или вы найдете лучше оплачиваемую работу, тут все зависит от вас – воспользуйтесь моментом.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Раки, вы вступаете в один из самых счастливых периодов. Это начало цикла, который должен принести много новых возможностей, отношений и счастливых новых начинаний. Вам очень важно сейчас рискнуть и посеять семена во всех направлениях.

Вы должны воспользоваться моментом, если хотите начать новую главу в своей жизни. Чтобы в следующем году поймать по крайней мере один большой прорыв, который наполнит вас эйфорией.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Львы, ваш темп жизни заметно замедлится. Это отнюдь не обязательно плохо, а даже может быть желательным. Вы можете чувствовать, будто вас ведут звезды, а космические послания открываются все чаще. Сейчас самое время открыться для интуиции и творчества во всех ее проявлениях.

Вы сейчас очищаете поле и отпускаете все и всех, кто не полезен для вас. Сосредоточьтесь на спокойствии и мире, обдумывая, что вы хотели бы начать.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Девы, жизнь может стать для вас гораздо радостнее и праздничнее. Вы можете почувствовать, что становитесь более общительными, а дружеские отношения и сообщества расширяются. Некоторые также могут заметить, что люди становятся гораздо более готовыми помочь в это время, поэтому просьбы об услуге будут открывать вам новые возможности.

Многие могут встретить по крайней мере одного нового друга, который наполнит жизнь радостью. Это хорошее время, чтобы оценить долгосрочные надежды и цели, и браться за их воплощение.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

Стоит знать Как вернуть утраченную дружбу: стратегия примирения из 5 шагов

Весы (22 сентября – 22 октября).

Весы, сейчас больше внимания уделяйте вашим амбициям, целям и наследию. У вас будет больше удачи, признания и достижений, чем у любого другого знака Зодиака. Сейчас самое время подниматься по карьерной лестнице и стремиться к звездам.

Аплодисменты, награды, положительные отзывы и новые вершины могут появиться в вашей жизни, но все будет зависеть от того, насколько вы упорно работали в последнее время. Впрочем, некоторые могут решить и сменить карьеру.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Для вас, Скорпионы, сейчас – очень благословенный и счастливый цикл. Вы почувствуете в себе стремление взлететь на новые направления и познать больше о жизни, людей и мире.

Некоторые могут найти удачу по крайней мере в одной из таких сфер: юриспруденция, медиа, издательское дело, международный бизнес, отношения, путешествия, духовная и общественная деятельность. Шаг в неизвестное сейчас будет для вас удачным, поэтому расправьте крылья и летите.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Стрельцы, вы найдете больше удачи, но она будет способствовать несколько необычными способами. Люди в счастливых союзах могут найти больше близости, чувственности и доверия. Люди в разлуке могут обрести счастье и окончательно решить важные вопросы.

В это время может произойти исцеление. Вам также могут улыбнуться большие финансы, сделки, кредитные линии или даже доход вашей семьи.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Козероги, вы сейчас самые счастливые во всех отношениях. Личные или профессиональные связи могут перейти на новый уровень. Вы можете начать жить вместе в паре, подписать контракты в бизнесе и тому подобное.

Партнерские отношения должны наполнять вас радостью, люди станут более полезными, чем обычно. Также могут появиться новые партнеры. Но знайте, чего вы конкретно хотите от них.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Жизнь будет двигаться достаточно быстро, Водолеи. Продуктивность будет приоритетом, а работа, рутина и обязанности заполнят ваш календарь. Это отличное время для достижения значительного прогресса.

Вы сможете сдвинуть горы, работая больше часов или найдя лучшую работу, которая предоставляет приоритет балансу между работой и личной жизнью. Удача также улыбнется вам в других сферах, особенно в ситуациях с коллегами или домашними животными.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Рыбы, вы вдруг обнаружите, что жизнь становится более красочной и приятной. Вы можете почувствовать, что радость, романтика и магия ждут вас на каждом шагу. Это один из лучших периодов для ваших сердечных желаний.

Это об улучшении отношений, поиска новой половинки, творчества, самовыражения, спорта и хобби. Вы можете обнаружить, что у вас есть больше времени для удовольствия, чем было в последнее время, поэтому живите смело.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik