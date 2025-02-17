Юпитер, планета экспансии, сейчас проснулась и набирает скорость, так что каждый знак Зодиака увидит проблеск в определенной сфере своей жизни. Подробно прогнозы астрологов читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале.

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Мужской гороскоп на неделю с 17 и до 23 февраля 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля). Жизнь снова возвращается на скоростную полосу, ожидайте нарастания ваших дружеских связей, а также ускорения темпов в повседневных делах. Удача будет благосклоннее к вам, к вашим идеям. Обучение и открытие своего ума для новых возможностей станут отличными способами использовать эту энергию. Обратите внимание, что удача может прийти к вам от братьев и сестер, соседей или близких друзей.

Жизнь снова возвращается на скоростную полосу, ожидайте нарастания ваших дружеских связей, а также ускорения темпов в повседневных делах. Удача будет благосклоннее к вам, к вашим идеям. Обучение и открытие своего ума для новых возможностей станут отличными способами использовать эту энергию. Обратите внимание, что удача может прийти к вам от братьев и сестер, соседей или близких друзей. Телец (19 апреля – 20 мая). Процветание на повестке дня. Скорее всего, вы увидите, как увеличиваются ваши сбережения. Подумайте о том, как вы можете монетизировать еще больше. Это может быть удачное время, чтобы найти новую работу, повысить ставки или попросить больше часов на работе. Вы также можете приобрести новые красивые или роскошные вещи, немного потакайте себе.

Процветание на повестке дня. Скорее всего, вы увидите, как увеличиваются ваши сбережения. Подумайте о том, как вы можете монетизировать еще больше. Это может быть удачное время, чтобы найти новую работу, повысить ставки или попросить больше часов на работе. Вы также можете приобрести новые красивые или роскошные вещи, немного потакайте себе. Близнецы (20 мая – 20 июня). Сейчас вы можете начать свою новую главу в личной или профессиональной жизни. Это чрезвычайно важный период для расширения, роста и достатка во всех формах. Скорее всего, вы сможете достичь по крайней мере одного важного жизненного рубежа в ближайшие месяцы, если начнете работать сейчас.

Сейчас вы можете начать свою новую главу в личной или профессиональной жизни. Это чрезвычайно важный период для расширения, роста и достатка во всех формах. Скорее всего, вы сможете достичь по крайней мере одного важного жизненного рубежа в ближайшие месяцы, если начнете работать сейчас. Рак (20 июня – 22 июля). У вас начинается более медленный период жизни, наполненный тишиной. Но это не так уж и плохо! Обратите внимание, что ваша интуиция, мечты и экстрасенсорные способности сейчас особенно мощные. Вселенная говорит с вами загадками, но ваша связь с ней может усилиться.

У вас начинается более медленный период жизни, наполненный тишиной. Но это не так уж и плохо! Обратите внимание, что ваша интуиция, мечты и экстрасенсорные способности сейчас особенно мощные. Вселенная говорит с вами загадками, но ваша связь с ней может усилиться. Лев (22 июля – 22 августа). Вы почувствуете, что жизнь немного ускорилась. Энергия меняется в вашу пользу, и вы наблюдаете рост удачи, когда общаетесь с друзьями или стремитесь расширить свою сеть контактов. Платонические связи со второй половинкой могут наполнить вашу жизнь. Это решающее время, чтобы начать мчаться к желаниям вашего сердца.

Вы почувствуете, что жизнь немного ускорилась. Энергия меняется в вашу пользу, и вы наблюдаете рост удачи, когда общаетесь с друзьями или стремитесь расширить свою сеть контактов. Платонические связи со второй половинкой могут наполнить вашу жизнь. Это решающее время, чтобы начать мчаться к желаниям вашего сердца. Дева (22 августа – 22 сентября). Сейчас и в ближайшие месяцы звезды будут на вашем профессиональном пути. Достижение большего успеха, признания и славы могут стать для вас приоритетами. Обдумайте свои стратегические действия, чтобы подняться по лестнице, произвести впечатление или хотя бы привлечь к себе внимание на работе. Начало большого дела может быть удачным сейчас. А если вы видите, что не реализовались в своей профессиональной сфере, то стоит начать искать новый путь.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото kjpargeter@freepik

Весы (22 сентября – 22 октября). Звезды возвращают вас в стремительную линию с возможностями для новых приключений. По крайней мере одна из этих тем принесет вам больше радости: путешествия, культура, наука, духовность, медиа или юриспруденция. Также вы можете просто увлечься самовыражением и новым опытом. Чем дальше вы выходите из зоны комфорта, тем больше найдете свободы и смеха.

Звезды возвращают вас в стремительную линию с возможностями для новых приключений. По крайней мере одна из этих тем принесет вам больше радости: путешествия, культура, наука, духовность, медиа или юриспруденция. Также вы можете просто увлечься самовыражением и новым опытом. Чем дальше вы выходите из зоны комфорта, тем больше найдете свободы и смеха. Скорпион (22 октября – 21 ноября). Вселенная предоставляет вам возможности для большей близости и роста. Вы почувствуете большую поддержку космоса. Это может быть жизненно важный момент для наращивания активов, инвестиций, акций. Также эта энергия может принести удачу с кредитной линией или наследством.

Вселенная предоставляет вам возможности для большей близости и роста. Вы почувствуете большую поддержку космоса. Это может быть жизненно важный момент для наращивания активов, инвестиций, акций. Также эта энергия может принести удачу с кредитной линией или наследством. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Небеса способствуют вашим отношениям. Привязанность и работа бок о бок принесут вам большую радость. Родственный партнер – в любви или бизнесе – может появиться рядом с вами. Если же вы уже в отношениях, то можете обнаружить, что строите идеальный тандем, достигая личных и профессиональных целей. Переговоры и контракты также могут быть благоприятными для вас.

Небеса способствуют вашим отношениям. Привязанность и работа бок о бок принесут вам большую радость. Родственный партнер – в любви или бизнесе – может появиться рядом с вами. Если же вы уже в отношениях, то можете обнаружить, что строите идеальный тандем, достигая личных и профессиональных целей. Переговоры и контракты также могут быть благоприятными для вас. Козерог (21 декабря – 19 января). Вы всегда стремитесь быть продуктивными, даже на скоростной полосе. Вы не боитесь длинных рабочих сессий, но обратите внимание, что сейчас работа и распорядок дня улучшатся и будут процветать. Оцените свой баланс между работой и личной жизнью. Если вам нужні больше клиентов или лучшая работа, начните охоту сейчас.

Вы всегда стремитесь быть продуктивными, даже на скоростной полосе. Вы не боитесь длинных рабочих сессий, но обратите внимание, что сейчас работа и распорядок дня улучшатся и будут процветать. Оцените свой баланс между работой и личной жизнью. Если вам нужні больше клиентов или лучшая работа, начните охоту сейчас. Водолей (19 января – 18 февраля). В ближайшее время будет много возможностей для романтики, творчества и удовольствия. Романтическая связь с половинкой может быть не за горами, и это наполнит вас как никогда глубоко. Если вы уже в паре, то можете обнаружить, что разжигаете страсть друг к другу так сладко, как никогда раньше. Позвольте себе следовать желаниям своего сердца, и Вселенная вознаградит вас.

В ближайшее время будет много возможностей для романтики, творчества и удовольствия. Романтическая связь с половинкой может быть не за горами, и это наполнит вас как никогда глубоко. Если вы уже в паре, то можете обнаружить, что разжигаете страсть друг к другу так сладко, как никогда раньше. Позвольте себе следовать желаниям своего сердца, и Вселенная вознаградит вас. Рыбы (18 февраля – 20 марта). Дополнительную удачу вы можете найти в своих корнях, традициях и домашней жизни. Дом и семья могут принести вам больше радости и спокойствия. Вы можете переехать, начать ремонт или найти замечательные вещи для своего жилья. Общение с родными сейчас будет замечательным. Если вы хотите сблизиться с семьей или родителями, звезды могут предоставить вам такую возможность.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.