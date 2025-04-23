Среди амбассадоров бренда также Дуа Липа, Айтана и Милена Смит. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее об этих звездных духах.

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Чем пахнет Арон Пипер: аромат, который выбирают самые успешные люди мира

Магнетизм Арона Пипера легко выходит за пределы экрана и сцены, и идеально воплощает бунтарский и утонченный дух французского бренда YSL Beauty. Связь этого звездного актера и музыканта с ароматом MYSLF не случайна – они оба являются символами современной свободной от фальши мужественности.

Мы впервые встретились с Пипером в "Элите", а затем заново открыли в проектах "Безмолвный" и "Фатум". Своим творчеством, как актерским, так и музыкальным, Арон создал сдержанный, загадочный профиль, тесно связанный с модой. Его часто можно увидеть в первых рядах главных международных показов.

Все это сделало Пипера ориентиром для поколения, которое ищет аутентичности. Его музыкальная карьера – это путешествие трансформации, в которой мужчина переходит от урбанистических ритмов к личному поп-року. Especial, его последний сингл, является доказательством этой эволюции, с изысканным звучанием и впечатляющей визуальной эстетикой.

Это именно те духи, которые покорили сердце Арона Пипера и звездной элиты / Фото YSL Beauty

У Пипера есть более 11 миллионов подписчиков в инстаграме и кучу проектов. Но все же он взял на себя роль посла YSL Beauty – среди прочего и чтобы показать, что он не следует трендам, а диктует их, не только выбирает роскошь, но и переосмысливает ее.