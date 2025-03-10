Что делать в такой ситуации? Мыслить нестандартно и искать неочевидные решения. Но не принимать их 12 марта, когда наши чувства будут как под тяжелой тучей. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.
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Мужской гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года
- Овен (20 марта – 19 апреля). Приготовьтесь к мощному переломному моменту. Эта неделя может привлечь дополнительное внимание к вашей продуктивности. Если что-то нужно изменить, это будет очень заметно. Могут появиться неожиданные новости или возможности поставить точку в трудных вопросах, например, относительно трудоустройства. Лучшее, что вы можете сделать – оценить свой баланс между работой и личным, и подумать, как вы можете укрепить свои силы.
- Телец (19 апреля – 20 мая). Наступил важный период, связанный с вашими сердечными желаниями. Вспомните предыдущие годы, когда вы переживали важные переломные моменты, связанные с любовью и знакомствами – сейчас эта энергия снова набирает силу. Вы можете встретить кармическую родственную душу или влюбиться или разлюбить. Вы также можете принимать важные решения для развития романтических отношений.
- Близнецы (20 мая – 20 июня). На этой неделе вы будете особенно эмоциональными. Могут появиться важные новости, завершение или поворотный момент в делах, связанных с домом или семьей. Например, вы можете переехать или купить или продать недвижимость. Если что-то влияет на вашу семью, лучше всего с этим руководствоваться состраданием, любовью и добротой. Если вы сделаете изменения сейчас, то будете стоять на прочной почве.
- Рак (20 июня – 22 июля). Для вас наступает очень активный период. Энергия недели может повлиять на вас разными способами. Например, вы можете заметить завершение или поворотный момент в интеллектуальных поисках, например обновление ваших полномочий, подписания контракта или решение начать деятельность, связанную с коммуникациями. Эта энергия может сосредоточить вас на путешествиях или важных поездках.
- Лев (22 июля – 22 августа). Значительное внимание в это время будет приковано к вашим финансам. Может произойти большой прорыв. Некоторые из вас могут обнаружить, что богатство растет, или же наоборот – понести большие расходы. Это решающее время для оценки вашего бюджета. Это может подтолкнуть некоторых из вас к завершению или началу новой работы или поиска нового источника дохода. Если вы ищете новую работу, то сейчас стоит полностью посвятить себя этому, и карты могут лечь в вашу пользу.
- Дева (22 августа – 22 сентября). Один из важнейших поворотных моментов в вашей жизни может наступить именно сейчас. Ваши личные цели и личность в целом окажутся в центре внимания. Вы можете обнаружить, что чувствуете удары Вселенной, которых вы уже испытывали лет 10 назад. Основные отношения также могут оказаться в центре внимания, вы станете ближе или дальше. Все, что происходит сейчас, является эхом фатума, утверждает гороскоп для мужчин.
Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото peach_vecteezy@vecteezy
- Весы (22 сентября – 22 октября). Жизнь сейчас может казаться вам довольно своеобразной. Судьба и карма зовут вас на помощь. Это может быть особенно странным, поскольку вы чувствуете, что неизвестное приближается к вашему порогу. В это время может появиться великая тайна или откровение. Вы также можете почувствовать потребность в приватности, уединении. Вселенная вас поощряет к переменам.
- Скорпион (22 октября – 21 ноября). Сейчас у вас могут возникнуть важные ситуации, связанные с социальной жизнью. Вы будете общаться со многими людьми или посещать важные мероприятия, но также могут появиться сложные новости, связанные с дружбой. Например, ваш друг может услышать очень печальное известие, и вам нужно будет вмешаться и сделать все, чтобы протянуть ему руку помощи. Если вы познакомитесь с кем-то новым в это время, то можете обнаружить, что этот человек станет родственной душой. А еще может произойти прорыв в осуществлении стремления всей жизни.
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Ожидайте дополнительного акцента на вашей карьере и профессиональной жизни. Вас может ждать большой прорыв, срыв или конец. Например, если вы на правильном пути, то можете получить вознаграждение в форме повышения, признания или новой работы. Это может быть полезным для ваших целей, и вы помчитесь к ним, словно на ракете. Однако если вы не на правильной полосе, то можете обнаружить, что вас толкают к падению.
- Козерог (21 декабря – 19 января). Энергия этой недели может принести вам возможность двигаться новыми направлениями. Например, вы можете обнаружить, что стремитесь к большему личному или профессиональному росту и хотите начать все с чистого листа. Ловите момент! И обратите внимание на ситуации, которые развиваются сейчас, поскольку вы можете запутаться в них на долгие годы.
- Водолей (19 января – 18 февраля). Для вас может наступить значительный переломный момент в вопросах богатства. Например, может произойти увеличение – или внезапное уменьшение – активов, инвестиций, наследства и тому подобное. Лучше всего принимать решения, отталкиваясь от логики и долгосрочной перспективы. Нелишним будет проконсультироваться с профессионалом, он поможет вам заглянуть в будущее.
- Рыбы (18 февраля – 20 марта). Один из самых важных периодов жизни и отношений может быть для вас сейчас. Вы начинаете новую главу, связанную с партнерством в бизнесе или любви. Обратите внимание на то, что происходит сейчас, поскольку вы можете начать новую историю, связанную с союзом на два года. Если вы разрываете отношения, значит, звезды перенаправляют вас к новым горизонтам и людям.