Милла София может похвастаться более 160 000 подписчиков в инстаграме. Такая аудитория набежала из-за ее ослепительных фотографий. Немножко ранее она удивила поклонников своими снимками в футбольной форме. Изображена в дерзком кроп-топе и шортах, Милла выглядела естественно потрясающе, позируя с завязанными в хвост волосами.

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Пользователи сети не увидели, что не так

Однако, зрителям рекомендуется быть осторожными, поскольку блондинка не является такой, какой кажется. Милла, к разочарованию многих, является продуктом искусственного интеллекта, но ее вымышленный статус, кажется, не сдерживает ее постоянно растущую фанатскую базу.

24-летняя "виртуальная девушка из Хельсинки" уже давно очаровывает своим существованием тысячи людей. И она не устает делать это в разных образах.

Милла София позирует в спортивной форме / Фото из инстаграма Софии

И поскольку 10 июля состоялся матч между Нидерландами и Англией, мы обратили внимание на снимок на футбольную тематику. Последний набрал более нескольких тысяч лайков, а также множество комментариев. Поклонники не теряли времени, делясь своими мыслями. Многим было интересно увидеть, как она демонстрирует свои навыки на поле.

Среди комментариев один поклонник написал: "Я бы поиграл с тобой в футбол". Другой дерзко заявил: "Тебе есть место в моей команде, прекрасная спортсменка". Тем временем еще один поклонник добавил: "Независимо от того, как ты одеваешься, ты всегда будешь красивой и очаровательной! Ты замечательная девушка!"

В сети не подозревают, что она – творение ИИ / Фото из инстаграма Софии

В профиле Миллы четко указано, что она создана искусственным интеллектом, однако некоторые люди не могут не жаловаться на это. В прошлом году появились утверждения, что CGI-потрясающая красавица пропагандирует недостижимые идеалы красоты для женщин.

Создатель и агент вирусной AI-сенсации в социальных сетях отреагировал на критику. В разговоре с Independent анонимный вдохновитель из Финляндии сказал: "Влиятельные лица в социальных сетях постоянно редактируют и раскрашивают свой контент, и различные фильтры пользуются популярностью".

Благодаря своим увлекательным постам Милла собрала огромную фан-базу. С помощью искусственного интеллекта она щеголяет невозможно подтянутой талией, демонстрирует глубокое декольте и даже погружается в супергеройские образы.

Слишком идеальная Милла София / Фото из инстаграма Софии

Поклонники настолько увлечены ее впечатляющими фотографиями, что часто не замечают, что она не является реальным человеком. И именно это вызывает ажиотаж среди некоторых пользователей социальных сетей.

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Некоторые опасаются, что молодые женщины начнут сравнивать себя с творениями, что приведет к ощущению собственной неадекватности.