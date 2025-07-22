С ним вы рассказываете миру о себе, поэтому важно найти тот, что соответствует вашему характеру. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fashionbeans.

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Как подобрать парфюм, чтобы подчеркнуть свою личность?

Мужчины обладают разными типами личности, и каждой будет подходить иной парфюм. Вот какие могут быть интересные варианты:

Бунтарь. Если вы любите бросать вызов нормам, живете по собственным правилам и не боитесь выделяться – выбирайте смелые, возможно, даже нетрадиционные ароматы. Для бунтарей идеально подойдут духи с нотами пачули, кожи, табака, с глубоким и дерзким шлейфом. Например, Maison Margiela Replica Jazz Club с табачно-ромовыми нотами или Amouage Reflection Man, который сочетает мускус и жасмин, легко добавят вашему образу мятежной харизмы.

Если вы любите бросать вызов нормам, живете по собственным правилам и не боитесь выделяться – выбирайте смелые, возможно, даже нетрадиционные ароматы. Для бунтарей идеально подойдут духи с нотами пачули, кожи, табака, с глубоким и дерзким шлейфом. Например, Maison Margiela Replica Jazz Club с табачно-ромовыми нотами или Amouage Reflection Man, который сочетает мускус и жасмин, легко добавят вашему образу мятежной харизмы. Романтик. Для тех, кто живет чувствами и ценит нежность, подойдут легкие, цветочные или фруктовые композиции. Мужчинам-романтикам подойдут ароматы с нотами лаванды, бергамота или ванили, как Jo Malone Peony & Blush Suede. Они создают ауру тепла и чувствительности.

Важно найти тот парфюм, что соответствует вашему характеру / Коллаж 24 Канала фото freepik

Стоит знать Вот 10 лучших парфюмов для мужчин, по мнению Forbes

Джентльмен. Это человек элегантный, уверенный и сдержанный, поэтому выбирает классические и изысканные ароматы. Прекрасно подойдут древесные ноты, сандал, кедр или ветивер, как в Guerlain L'Homme Idéal или Dior Sauvage. Эти духи подчеркнут вашу утонченность и статус. Они не кричат о себе – они заявляют о вашем вкусе и уверенности.

Это человек элегантный, уверенный и сдержанный, поэтому выбирает классические и изысканные ароматы. Прекрасно подойдут древесные ноты, сандал, кедр или ветивер, как в Guerlain L'Homme Idéal или Dior Sauvage. Эти духи подчеркнут вашу утонченность и статус. Они не кричат о себе – они заявляют о вашем вкусе и уверенности. Авантюрист. Любители приключений и активного образа жизни нуждаются в свежих, энергичных ароматах. Цитрусовые, морские или травяные ноты, как в Acqua di Gio от Giorgio Armani, идеально подойдут. Они добавляют бодрости и ассоциируются со свободой и движением.

Любители приключений и активного образа жизни нуждаются в свежих, энергичных ароматах. Цитрусовые, морские или травяные ноты, как в Acqua di Gio от Giorgio Armani, идеально подойдут. Они добавляют бодрости и ассоциируются со свободой и движением. Творец. Для креативных мужчин, которые любят искусство и самовыражение, подойдут уникальные, нишевые ароматы. Byredo Black Saffron или Amouage Lyric Man с нотами розы, шафрана и ладана и со в целом необычными композициями выгодно подчеркнут вашу индивидуальность.

В общем, выбирая парфюм, слушайте себя. И обязательно тестируйте ароматы на своей коже, ведь они раскрываются по-разному на разных мужчинах. Главное, чтобы в итоге вы получили запах, который станет подписью вашей личности.