На популярном форуме Quora один из пользователей спросил, какие мужские духи считаются самыми отвратительными. Другие – поделились своими предположениями, пишет 24 Канал.

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Никогда не покупайте эти мужские духи

Один из мужчин вспомнил о Secretions Magnifique. Говорит, что этот парфюм пахнет потом, кровью и другими жидкостями организма.

За эти годы я почувствовал несколько действительно поляризующих ароматов, но ни один из них не приближался к тому, насколько отталкивающим может быть этот,

– обратил он внимание.



Парфюм Secretions Magnifique / Фото Shopee Malaysia

В то же время отметил важный момент. На разной коже определенные ароматы раскрываются по-разному. Именно поэтому мы и используем фразу "носить парфюм". От себя добавим, что наносить его необходимо на чистую и сухую кожу.

Другой пользователь форума поделился своими мыслями относительно парфюма Light Blue от Dolce and Gabbana.

Для меня это пахнет средством от насекомых... Я имею в виду тяжелый синтетический канцерогенный химический репеллент от насекомых, тот, который был запрещен более 50 лет назад,

– подчеркнул он.

Мужской парфюм Light Blue от Dolce and Gabbana / Фото ANAIS

В то же время он назвал единственную, по его мнению, положительную черту этого парфюма. И она заключается в том, что он выветривается за три – четыре часа. Такое себе временное страдание, если не свое, то людей вокруг.

Интересно, что среди названных парфюмов был и Clive Christian. Пользователь форума заметил, что это худшее, с чем он имел дело. И это при том, что этот аромат считают одним из самых дорогих.



Дорогой мужской парфюм Clive Christian / Фото Clive Christian

Для понимания! Парфюм №1 от Clive Christian стоит 865 долларов США.

На мне все они пахнут смертью и гниением, непревзойденным мускусным и затхлым ароматом, это заставляет меня чувствовать себя таким древним, как будто я гуляю в заброшенном подвале,

– ярко описал свои ощущения он.

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Мы, конечно же, не можем повлиять на ваш выбор духов. Но призываем не только принюхиваться к колпачку или блоттеру (бумажному тестеру). Нанесите парфюм на тело и дайте ему раскрыться. Так вы сможете понять, подходит ли он вам, и будет ли комфортно его носить.