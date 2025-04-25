Он таки способен улучшать нашу жизнь, делать ее проще, быть нашим верным ассистентом. 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness расскажет, как это можно делать в сфере домашнего хозяйства и развлечений.

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Как можно применить ИИ в домашнем хозяйстве

Определяйте проблемы с ремонтом. Например, если что-то неясно в инструкции к любому процессу, вы можете сфотографировать ее и сообщить условному ChatGPT, что здесь неясно и что с этим делать. Почти наверняка вы увидите правильный ответ за несколько секунд (гуглить это будет значительно сложнее).

Например, если что-то неясно в инструкции к любому процессу, вы можете сфотографировать ее и сообщить условному ChatGPT, что здесь неясно и что с этим делать. Почти наверняка вы увидите правильный ответ за несколько секунд (гуглить это будет значительно сложнее). Подсчитайте смету ремонта. Например, ваша комната нуждается в реконструкции, и вы получили смету от подрядчика, но та значительно больше вашего бюджета. Поэтому вы можете загрузить смету в ChatGPT и начать спрашивать у него постепенно: "Как мы можем уменьшить стоимость вот этого? Что мы можем убрать вот отсюда?" и тому подобное. Благодаря этому вы быстро проработаете несколько сценариев, чтобы найти подход, который бы обеспечил вам нужную сумму.

ИИ способен улучшать нашу жизнь, делать ее проще, быть нашим верным ассистентом / Фото freepik

Переведите символы. Самая простая ситуация, когда на инструкции к одежде или на бирке к белью есть какие-то непонятные символы о правилах ухода. Если вы не знаете, что означают эти символы, сфотографируйте их, и ChatGPT переведет их на "человеческий" язык.

Самая простая ситуация, когда на инструкции к одежде или на бирке к белью есть какие-то непонятные символы о правилах ухода. Если вы не знаете, что означают эти символы, сфотографируйте их, и ChatGPT переведет их на "человеческий" язык. Спрашивайте о растениях. Например, вы посадили дерево в своем дворе, а осенью на листьях начали появляться черные пятна. Если вы сфотографируете их и спросите у ChatGPT: "Что происходит с моим деревом? Почему на нем черные пятна?" – то увидите ответ, который поможет принять меры для устранения проблемы.

А когда вы справились с работой, можете посоветоваться с ИИ относительно развлечений. Например, генерируйте идеи для игр и мероприятий, идеи для книг и фильмов и тому подобное. Вот вариант запроса: "У нас есть 14-летний сын и 11-летняя дочь. Нам всем понравились такие-то фильмы. Какие еще 5 фильмов нам также могут понравиться?"