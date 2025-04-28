ИИ не панацея, но он способен натолкнуть нас на идеи, о которых мы по тем или иным причинам пока не подумали. 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness расскажет, как это можно применить в области образования.
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Как ИИ может помогать вам в сфере образования
- Ищите помощи с домашними заданиями. Например, вы не можете разобраться со словом, над которым работает ваш ребенок в школьном задании. Не беда – сфотографируйте проблему и попросите ChatGPT разбить ее на части и объяснить. Попросите ИИ показать вам шаги к ее решению, а не просто дать ответ. Это прекрасно поможет и вашему ребенку, да и вам самим понять и запомнить процесс.
- Испытайте ИИ как репетитора. Когда вы читаете книгу, то можете использовать ChatGPT как личного репетитора. Например, вы перечитываете "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного и дошли до 3 части. Почему бы не закидать ChatGPT вопросами: "Что происходит в 3 части? Что литературные критики говорят об этой главе? Какие символы там появляются? Какой исторический фон этой части?" Чат-бот поможет вам понять книгу на более глубоком уровне и подсветить вещи, которые вы могли пропустить. Хитрость в том, чтобы задавать максимально конкретные вопросы.
ИИ не панацея, но он способен натолкнуть нас на идеи, о которых мы не подумали или которые упустили / Фото DC Studio@freepik
- Подытоживайте научные исследования. В статьях на 24 Канале мы часто рассказываем о тех или иных научных исследованиях. Но вы можете все это проверить самостоятельно: вставьте ссылку, если исследование доступно онлайн, или загрузите исследование, если есть pdf-файл, и попросите ChatGPT вывести короткий и доступный итог.
- А когда вы закончили заниматься обучением и собрались прогуляться, то и здесь вам поможет искусственный интеллект. Например, скажите ChatGPT, куда вы идете, какая там будет погода и сколько времени вы там будете, и он выдаст вам список необходимых вещей, которые стоит взять с собой.