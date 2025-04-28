ИИ не панацея, но он способен натолкнуть нас на идеи, о которых мы по тем или иным причинам пока не подумали. 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness расскажет, как это можно применить в области образования.

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Как ИИ может помогать вам в сфере образования

Ищите помощи с домашними заданиями. Например, вы не можете разобраться со словом, над которым работает ваш ребенок в школьном задании. Не беда – сфотографируйте проблему и попросите ChatGPT разбить ее на части и объяснить. Попросите ИИ показать вам шаги к ее решению, а не просто дать ответ. Это прекрасно поможет и вашему ребенку, да и вам самим понять и запомнить процесс.

Например, вы не можете разобраться со словом, над которым работает ваш ребенок в школьном задании. Не беда – сфотографируйте проблему и попросите ChatGPT разбить ее на части и объяснить. Попросите ИИ показать вам шаги к ее решению, а не просто дать ответ. Это прекрасно поможет и вашему ребенку, да и вам самим понять и запомнить процесс. Испытайте ИИ как репетитора. Когда вы читаете книгу, то можете использовать ChatGPT как личного репетитора. Например, вы перечитываете "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного и дошли до 3 части. Почему бы не закидать ChatGPT вопросами: "Что происходит в 3 части? Что литературные критики говорят об этой главе? Какие символы там появляются? Какой исторический фон этой части?" Чат-бот поможет вам понять книгу на более глубоком уровне и подсветить вещи, которые вы могли пропустить. Хитрость в том, чтобы задавать максимально конкретные вопросы.

ИИ не панацея, но он способен натолкнуть нас на идеи, о которых мы не подумали или которые упустили / Фото DC Studio@freepik