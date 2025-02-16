Доктор нейрокогнитивной медицины Хизер Сэндисон 15 лет изучала мозг. И она выделяет одну важную привычку, которая защищает мозг и поддерживает память против старения. 24 Канал благодаря GQ пишет подробнее.
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Важнейшая привычка для защиты памяти с возрастом
Нужно придерживаться диеты, которая помогает питать мозг. Сэндисон объясняет, что это не только помогает нам жить дольше, но и имеет важное значение для сохранения молодости мозга и крепкой памяти.
Когда ваш рацион богат на питательные вещества, полезные для мозга, то это помогает ему исцеляться, восстанавливать ткани, бороться с токсинами, которые могут его повредить, и создавать больше нейромедиаторов, которые позволяют мозгу оставаться молодым, активным и эффективным. Что это за диета?
Если вы хотите улучшить свой рацион и защитить свой мозг, начните более внимательно относиться к углеводам и замените некоторые богатые углеводами продукты, которые вы едите чаще всего, на менее углеводные альтернативы,
– говорит эксперт.
Хизер Сэндисон 15 лет изучала мозг – и она говорит, что диета является очень важной привычкой / Фото freepik
Углеводы важны, поэтому не отказывайтесь от них полностью, просто ищите лучшие варианты для сбалансированной диеты. Вы должны получать около 139 граммов углеводов в день и искать качественные варианты, избегая продуктов с высокой степенью обработки или с высоким содержанием сахара.
Также доктор рекомендует сочетать углеводы с продуктами, богатыми на белок и полезные жиры, такими как греческий йогурт. А еще избегать сладостей натощак, поскольку это влияет на уровень сахара в крови и может вызвать проблемы.
В общем, важно быть более сознательным и выбирать продукты, которые полезны для тела и мозга, и сделать их основой своего рациона. Время от времени можно себе позволить больше, но так, чтобы не переусердствовать и не злоупотреблять.