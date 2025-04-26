Это лучший и самый точный ответ? На сейчас – скорее нет, но часто приятно иметь четкий ответ, от которого можно оттолкнуться. 24 Канал благодаря The Art of Manliness расскажет, как это можно делать в сфере работы или производительности.
Смотрите также Измените навсегда то, как вас воспринимают: хак в 3 секунды, как запомниться и завоевать расположение
Как ИИ может помогать вам в работе и производительности
- Транскрибируйте и обобщайте видео. Например, с ютуба, если вы не фанат смотреть видео в интернете и больше любите читать. Есть такой инструмент, Tactiq, с искусственным интеллектом, который может мгновенно транскрибировать видео с ютуба, и вы себе потом можете читать, сканировать и просматривать транскрипт, чтобы быстро найти нужную вам информацию. А еще можно прогнать стенограмму через ChatGPT, чтобы получить очищенные итоги.
- Записывайте свои голосовые размышления. Например, когда вы сами и едете в машине, вы можете голосом прорабатывать те или иные вопросы, или упорядочить свои мысли таким образом. И вы можете записывать эти разговоры с собой, скажем, с помощью Otter.ai. Затем вы можете задать Otter.ai вопросы об этом разговоре, чтобы прояснить или обобщить определенные моменты.
ИИ легко заменит поисковики во многих рабочих процессах и может усилить вашу производительность / Фото freepik
- Упорядочьте свой компьютер. Никогда больше не теряйте файлы, позволив искусственному интеллекту упорядочить их за вас. Можно использовать, например, Sparkle, который прекрасно выполняет эту задачу.
- Используйте ИИ как монетку для решений. Например, когда вам нужно принять незначительное решение и вы не можете выбрать между двумя близкими вариантами, спросите мнение ChatGPT. Стоит относиться к этому как к механизму подбрасывания монеты, но ИИ с помощью аргументов даст немного больше уверенности в результате, чем, собственно, подбрасывание монеты.
- Используйте ИИ как научного ассистента. Например, NotebookLM можно применить для исследовательской работы. Туда вводят все свои заметки, а потом NotebookLM создает чат-бота на основе этих заметок. И вы можете использовать своего чат-бота как исследовательского ассистента, спрашивая что-то вроде "найди мне цитаты на такую-то тему", "есть ли связь между этим и этим", "дай мне резюме о вон том" и тому подобное. При этом инструмент не использует стороннюю информацию, то есть вы получаете ответы из конкретных примечаний, которые вы же и делали.