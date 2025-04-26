Это лучший и самый точный ответ? На сейчас – скорее нет, но часто приятно иметь четкий ответ, от которого можно оттолкнуться. 24 Канал благодаря The Art of Manliness расскажет, как это можно делать в сфере работы или производительности.

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Как ИИ может помогать вам в работе и производительности

Транскрибируйте и обобщайте видео. Например, с ютуба, если вы не фанат смотреть видео в интернете и больше любите читать. Есть такой инструмент, Tactiq, с искусственным интеллектом, который может мгновенно транскрибировать видео с ютуба, и вы себе потом можете читать, сканировать и просматривать транскрипт, чтобы быстро найти нужную вам информацию. А еще можно прогнать стенограмму через ChatGPT, чтобы получить очищенные итоги.

Например, с ютуба, если вы не фанат смотреть видео в интернете и больше любите читать. Есть такой инструмент, Tactiq, с искусственным интеллектом, который может мгновенно транскрибировать видео с ютуба, и вы себе потом можете читать, сканировать и просматривать транскрипт, чтобы быстро найти нужную вам информацию. А еще можно прогнать стенограмму через ChatGPT, чтобы получить очищенные итоги. Записывайте свои голосовые размышления. Например, когда вы сами и едете в машине, вы можете голосом прорабатывать те или иные вопросы, или упорядочить свои мысли таким образом. И вы можете записывать эти разговоры с собой, скажем, с помощью Otter.ai. Затем вы можете задать Otter.ai вопросы об этом разговоре, чтобы прояснить или обобщить определенные моменты.

ИИ легко заменит поисковики во многих рабочих процессах и может усилить вашу производительность / Фото freepik