Чи це найкраща та найточніша відповідь? Наразі – скоріше ні, але ж часто приємно мати чітку відповідь, від якої можна відштовхнутися. 24 Канал завдяки The Art of Manliness розповість, як це можна робити у сфері роботи чи продуктивності.

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Як ШІ може допомагати вам у роботі та продуктивності

Транскрибуйте та узагальнюйте відео. Наприклад, з ютубу, якщо ви не фанат дивитися відео в інтернеті й більше любите читати. Є такий інструмент, Tactiq, зі штучним інтелектом, який може миттєво транскрибувати відео з ютубу, і ви собі потім можете читати, сканувати та переглядати транскрипт, щоб швидко знайти потрібну вам інформацію. А ще можна прогнати стенограму через ChatGPT, щоб отримати очищені підсумки.

Наприклад, з ютубу, якщо ви не фанат дивитися відео в інтернеті й більше любите читати. Є такий інструмент, Tactiq, зі штучним інтелектом, який може миттєво транскрибувати відео з ютубу, і ви собі потім можете читати, сканувати та переглядати транскрипт, щоб швидко знайти потрібну вам інформацію. А ще можна прогнати стенограму через ChatGPT, щоб отримати очищені підсумки. Записуйте свої голосові роздуми. Наприклад, коли ви самі та їдете у машині, ви можете голосом пропрацьовувати ті чи інші питання, чи впорядкувати свої думки у такий спосіб. І ви можете записувати ці розмови з собою, скажімо, за допомогою Otter.ai. Потім ви можете поставити Otter.ai запитання про цю розмову, щоб прояснити чи узагальнити певні моменти.

ШІ легко замінить пошуковики у багатьох робочих процесах та може посилити вашу продуктивність / Фото freepik