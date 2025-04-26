Чи це найкраща та найточніша відповідь? Наразі – скоріше ні, але ж часто приємно мати чітку відповідь, від якої можна відштовхнутися. 24 Канал завдяки The Art of Manliness розповість, як це можна робити у сфері роботи чи продуктивності.
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Як ШІ може допомагати вам у роботі та продуктивності
- Транскрибуйте та узагальнюйте відео. Наприклад, з ютубу, якщо ви не фанат дивитися відео в інтернеті й більше любите читати. Є такий інструмент, Tactiq, зі штучним інтелектом, який може миттєво транскрибувати відео з ютубу, і ви собі потім можете читати, сканувати та переглядати транскрипт, щоб швидко знайти потрібну вам інформацію. А ще можна прогнати стенограму через ChatGPT, щоб отримати очищені підсумки.
- Записуйте свої голосові роздуми. Наприклад, коли ви самі та їдете у машині, ви можете голосом пропрацьовувати ті чи інші питання, чи впорядкувати свої думки у такий спосіб. І ви можете записувати ці розмови з собою, скажімо, за допомогою Otter.ai. Потім ви можете поставити Otter.ai запитання про цю розмову, щоб прояснити чи узагальнити певні моменти.
ШІ легко замінить пошуковики у багатьох робочих процесах та може посилити вашу продуктивність / Фото freepik
- Упорядкуйте свій комп'ютер. Ніколи більше не втрачайте файли, дозволивши штучному інтелекту впорядкувати їх за вас. Можна використовувати, наприклад, Sparkle, який чудово виконує цю задачу.
- Використовуйте ШІ як монетку для рішень. Наприклад, коли вам потрібно прийняти незначне рішення і ви не можете вибрати між двома близькими варіантами, запитайте думку ChatGPT. Варто ставитися до цього як до механізму підкидання монети, але ШІ завдяки аргументам дасть трохи більше впевненості в результаті, ніж, власне, підкидання монети.
- Використовуйте ШІ як наукового асистента. Наприклад, NotebookLM можна застосувати для дослідницької роботи. Туди вводять всі свої нотатки, а потім NotebookLM створює чат-бота на основі цих нотаток. І ви можете використовувати свого чат-бота як дослідницького асистента, запитуючи щось на кшталт "знайди мені цитати на таку-то тему", "чи є зв'язок між цим та отим", "дай мені резюме про он те" тощо. При цьому інструмент не використовує сторонню інформацію, тобто ви отримуєте відповіді з конкретних приміток, які ви ж і робили.