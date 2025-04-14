Интересно, что экспонаты часовой коллекции Маска способны рассказать об этом миллиардере? 24 Канал напишет об этом со ссылкой на GQ.

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Интересные вещи об Илоне Маске и его часах

Когда мы представляем часы самых богатых мужчин мира, каковым является и Илон Маск (несмотря на все его скандальные действия и заявления), то естественно думаем о дорогих материалах, отделке драгоценными камнями, уникальных сложных механизмах, индивидуальных дизайнах и тому подобном. Но правда в том, что не все богачи имеют страсть к часам.

Состояние Илона Маска колеблется вокруг трех сотен миллиардов долларов, так что, конечно, у него неограниченный бюджет на приобретение любых часов. Однако у основателя Tesla, SpaceX и xAI даже вряд ли есть несколько, которые можно считать коллекцией. Ведь мы не видим его с часами на запястье уже много лет.

Но мы знаем, какие модели он носил в 2000-х, и это несколько довольно респектабельных экземпляров, которые заслуживают нашего внимания.

Вот эти часы есть у Илона Маска / Смотрите фото производителей

TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph. Его ранее Маск неоднократно носил. Как вы видите из названия, это сотрудничество производителя с компанией SpaceX, что вылилось в силуэт космической ракеты на циферблате и задней крышке. Это лимитированная серия, которую TAG Heuer представил в 2012 году в честь 50-летия полета американского астронавта Джона Гленна в космос.

Его ранее Маск неоднократно носил. Как вы видите из названия, это сотрудничество производителя с компанией SpaceX, что вылилось в силуэт космической ракеты на циферблате и задней крышке. Это лимитированная серия, которую TAG Heuer представил в 2012 году в честь 50-летия полета американского астронавта Джона Гленна в космос. Audemars Piguet Royal Oak. Это революционная модель, которая изменила правила игры в индустрии, с тех пор, как ее представили в 1970-х годах. Культовая модель, разработана легендой Жеральдом Гентой. Конечно, мы не сравниваем его с владельцем X, ведь никак не сможем отойти от того, насколько противоречивым является этот персонаж, но и не можем не признать, что Илон Маск имел и воплощал блестящие идеи и изменил наше настоящее.

Почему Илон Маск сейчас не носит часов? Какого-то официального объяснения нет. Предполагаем, для человека, который настолько глубоко интегрирован в технологии, традиционные часы могут казаться лишними или устаревшими. То есть, возможно, Маск считает, что часы не добавляют практической ценности к его графику. Но могут и просто ему не нравиться.