Цікаво, що експонати годинникової колекції Маска здатні розповісти про цього мільярдера? 24 Канал напише про це із посиланням на GQ.

До теми Цукерберг засвітив годинник за сотні тисяч доларів: що це за модель

Цікавинки про Ілона Маска та його годинники

Коли ми уявляємо годинники найбагатших чоловіків світу, яким є й Ілон Маск (попри всі його скандальні дії та заяви), то природно думаємо про дорогі матеріали, оздоблення дорогоцінним камінням, унікальні складні механізми, індивідуальні дизайни тощо. Та правда в тому, що не всі багатії мають пристрасть до годинників.

Статки Ілона Маска коливаються навколо трьох сотень мільярдів доларів, тож, звісно, він має необмежений бюджет на придбання будь-якого годинника. Однак у засновника Tesla, SpaceX і xAI навіть навряд чи є кілька, які можна вважати колекцією. Адже ми не бачимо його з годинником на зап'ясті вже багато років.

Але ми знаємо, які моделі він носив у 2000-х, і це кілька досить респектабельних екземплярів, які заслуговують на нашу увагу.

Ось ці годинники є в Ілона Маска / Дивіться фото виробників

TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph. Його раніше Маск неодноразово носив. Як ви бачите з назви, це співпраця виробника з компанією SpaceX, що вилилося у силует космічної ракети на циферблаті та задній кришці. Це лімітована серія, яку TAG Heuer представив у 2012 році на честь 50-річчя польоту американського астронавта Джона Гленна в космос.

Його раніше Маск неодноразово носив. Як ви бачите з назви, це співпраця виробника з компанією SpaceX, що вилилося у силует космічної ракети на циферблаті та задній кришці. Це лімітована серія, яку TAG Heuer представив у 2012 році на честь 50-річчя польоту американського астронавта Джона Гленна в космос. Audemars Piguet Royal Oak. Це революційна модель, яка змінила правила гри в індустрії, відколи її представили в 1970-х роках. Культова модель, розроблена легендою Жеральдом Гентою. Звичайно, ми не порівнюємо його з власником X, адже ніяк не зможемо відійти від того, наскільки суперечливим є цей персонаж, але й не можемо не визнати, що Ілон Маск мав і втілював блискучі ідеї та змінив наше сьогодення.

Чому Ілон Маск зараз не носить годинників? Якогось офіційного пояснення немає. Припускаємо, для людини, яка настільки глибоко інтегрована в технології, традиційні годинники можуть здаватися зайвими або застарілими. Тобто, можливо, Маск вважає, що годинник не додає практичної цінності до його графіка. Але може й просто йому не подобатися.