Какие часы носил Илон Маск и почему он сейчас их не любит
- Илон Маск носил несколько известных моделей часов, например TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph и Audemars Piguet Royal Oak.
- Впрочем, сейчас этот миллиардер редко использует часы, о чем свидетельствуют множество его фото. Причина точно не известна, но есть определенные занимательные предположения.
На самом деле мы довольно редко видим Илона Маска с часами на руке. Но все же несколько экземпляров он надевал, и их идентифицировали.
Интересно, что экспонаты часовой коллекции Маска способны рассказать об этом миллиардере? 24 Канал напишет об этом со ссылкой на GQ.
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Интересные вещи об Илоне Маске и его часах
Когда мы представляем часы самых богатых мужчин мира, каковым является и Илон Маск (несмотря на все его скандальные действия и заявления), то естественно думаем о дорогих материалах, отделке драгоценными камнями, уникальных сложных механизмах, индивидуальных дизайнах и тому подобном. Но правда в том, что не все богачи имеют страсть к часам.
Состояние Илона Маска колеблется вокруг трех сотен миллиардов долларов, так что, конечно, у него неограниченный бюджет на приобретение любых часов. Однако у основателя Tesla, SpaceX и xAI даже вряд ли есть несколько, которые можно считать коллекцией. Ведь мы не видим его с часами на запястье уже много лет.
Но мы знаем, какие модели он носил в 2000-х, и это несколько довольно респектабельных экземпляров, которые заслуживают нашего внимания.
Вот эти часы есть у Илона Маска / Смотрите фото производителей
- TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph. Его ранее Маск неоднократно носил. Как вы видите из названия, это сотрудничество производителя с компанией SpaceX, что вылилось в силуэт космической ракеты на циферблате и задней крышке. Это лимитированная серия, которую TAG Heuer представил в 2012 году в честь 50-летия полета американского астронавта Джона Гленна в космос.
- Audemars Piguet Royal Oak. Это революционная модель, которая изменила правила игры в индустрии, с тех пор, как ее представили в 1970-х годах. Культовая модель, разработана легендой Жеральдом Гентой. Конечно, мы не сравниваем его с владельцем X, ведь никак не сможем отойти от того, насколько противоречивым является этот персонаж, но и не можем не признать, что Илон Маск имел и воплощал блестящие идеи и изменил наше настоящее.
Почему Илон Маск сейчас не носит часов? Какого-то официального объяснения нет. Предполагаем, для человека, который настолько глубоко интегрирован в технологии, традиционные часы могут казаться лишними или устаревшими. То есть, возможно, Маск считает, что часы не добавляют практической ценности к его графику. Но могут и просто ему не нравиться.
- Richard Mille RM 029. В 2011 Ричард Милле представил яркую модель 029 в стальном корпусе и со скелетонизированным механизмом, который почему-то привлек внимание гендиректора Tesla.
- Omega Seamaster Aqua Terra. Для человека, одержимого путешествиями в космос, логично было бы иметь Speedmaster, ведь они были первыми часами, доставленными на Луну. Но Маск выбрал другую модель – Seamaster из 2000-х. Это классические часы для дайвинга, водонепроницаемые до 150 метров. С другой стороны, было бы интересно испытать их на Марсе.