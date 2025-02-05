Да, 24 Канал со ссылкой на издание "Твоя машина", рассказывает о хитрости, которую используют опытные водители. Узнайте, для чего в их багажнике всегда лежал картон.

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Почему водители возят с собой картон

Понятное дело, что новенькие автомобили оснащены целым рядом крутых систем. Они позволяют сделать эксплуатацию транспортного средства максимально легкой и комфортной. Впрочем, так было не всегда.

Ранее водителям приходилось выкручиваться, чтобы экономить свое время и безопасно передвигаться по дорогам. К примеру, опытные таксисты всегда имели под рукой картон. Он помогал им потратить меньше времени во время прогрева двигателя в морозную погоду.

Что нужно сделать?

Если времени не так уж и много, то однозначно стоит воспользоваться хитростью с картоном. Для этого необходимо перед радиатором установить плотный лист картона. Благодаря ему можно будет ускорить прогрев двигателя авто в морозную погоду.

Как это работает? Картон позволит не проходить холодным воздушным потокам сквозь решетку радиатора. Поэтому, они не будут попадать в систему, что позволит быстрее нагреть двигатель.

Так наши деды прогревали автомобили / Фото Andrea Piacquadio

Важно! Не стоит злоупотреблять этим лайфхаком. Следует вовремя убрать лист картона, чтобы избежать риска перегрева двигателя вашего авто.

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К слову, это еще не все. Также таксисты использовали картон и для лобового стекла. Они подставляли листы под дворники, чтобы минимизировать обледенение. Таким образом можно сэкономить время с утра.