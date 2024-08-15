Дело в том, что реальным "Джеймсам Бондам" нужен кто-то, кто будет работать над их брендом. Поэтому рекрутеры из MI5 ищут штатного графического дизайнера, который бы работал над материалами, которые читают реальные агенты до и после миссий.

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Художники должны иметь навыки создания брендинга и логотипов, а также контента для социальных сетей, инфографики, журналов и отчетов. Это работа в Лондоне, а зарплату предлагают от 36 733 до 40 629 фунтов стерлингов в год. И она может даже предусматривать "ограниченные зарубежные путешествия" – для обучения.

В объявлении о вакансии, размещенном в интернете, указано:

"Вы будете воплощать свои идеи в жизнь, разрабатывая деловые канцелярские товары, плакаты, рекламу и дизайн товаров, убеждаясь, что все понятно и доступно как для технической, так и для нетехнической аудитории".

как для технической, так и для нетехнической аудитории". Также "эта роль предлагает интересное сочетание независимых задач и командной работы, поэтому важны навыки коммуникации и сотрудничества".

поэтому важны навыки коммуникации и сотрудничества". Потенциальным работникам рекомендуется "наблюдать за работой других команд, приобретать знания в различных сферах бизнеса, которые могут быть полезными в вашей роли".

Реальным "Джеймсам Бондам" нужен кто-то, кто будет работать над их брендом / Фото freepik

К слову, весной руководство спецслужб открывало и другие интересные вакансии. Например, пенсионного эксперта. Он должен был бы заниматься инвестициями агентов. Руководство МІ5 предлагало 43 957 фунтов стерлингов в год специалисту, который сможет управлять пенсионными пакетами для реальных "Джеймсов Бондов".

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Также МІ5 набирали команду людей для борьбы с убийцами, отравителями и похитителями, которых иранский режим засылает, чтобы устроить хаос на британских улицах. И эксперта по оружию, как Кью в фильмах об агенте 007.