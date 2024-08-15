Річ у тім, що реальним "Джеймсам Бондам" потрібен хтось, хто працюватиме над їхнім брендом. Тож рекрутери з MI5 шукають штатного графічного дизайнера, який би працював над матеріалами, які читають реальні агенти до і після місій.

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Британські розвідники шукають спосіб покращення іміджу

Художники повинні мати навички створення брендингу та логотипів, а також контенту для соціальних мереж, інфографіки, журналів та звітів. Це робота в Лондоні, а зарплату пропонують від 36 733 до 40 629 фунтів стерлінгів на рік. І вона може навіть передбачати "обмежені закордонні подорожі" – для навчання.

В оголошенні про вакансію, розміщеному в інтернеті, вказано:

"Ви втілюватимете свої ідеї в життя, розробляючи ділові канцелярські товари, плакати, рекламу та дизайн товарів, переконуючись, що все зрозуміло і доступно як для технічної, так і для нетехнічної аудиторії".

як для технічної, так і для нетехнічної аудиторії". Також "ця роль пропонує цікаве поєднання незалежних завдань і командної роботи, тому важливі навички комунікації та співпраці".

тому важливі навички комунікації та співпраці". Потенційним працівникам рекомендовано "спостерігати за роботою інших команд, здобувати знання в різних сферах бізнесу, які можуть бути корисними у вашій ролі".

Реальним "Джеймсам Бондам" потрібен хтось, хто працюватиме над їхнім брендом / Фото freepik

До слова, весною керівництво спецслужб відкривало й інші цікаві вакансії. Наприклад, пенсійного експерта. Він мав би опікуватися інвестиціями агентів. Керівництво МІ5 пропонувало 43 957 фунтів стерлінгів на рік спеціалісту, який зможе управляти пенсійними пакетами для реальних "Джеймсів Бондів".

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Також МІ5 набирали команду людей для боротьби з убивцями, отруйниками та викрадачами, яких іранський режим засилає, щоб влаштувати хаос на британських вулицях. І експерта зі зброї, як Кью у фільмах про агента 007.