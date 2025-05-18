Эти данные опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science, пишет New York Post. И 24 Канал расскажет о них подробнее.

Смотрите также Все все знают и всем ок: правила игры в открытых отношениях и как они вообще работают

"Золотая середина" в количестве сексуальных партнеров и другие интересные цифры

Исследование показало, что магическим числом для мужчин является 4 – 5 партнеров в течение жизни. Что интересно, 2 – 3 из них – это так называемые случайные связи. К слову, первый раз для мужчин чаще всего приходился на возраст от 18 до 20 лет.

А что у женщин? У них эта цифра меньше – до 2 – 3 партнеров, из которых 1 – 2 случайные. Но первый раз случался в среднем раньше – в 16 – 18 лет.

Почему эти цифры называют "идеальными" или "золотой серединой"? Потому что общество меньше осуждает тех, кто имеет меньше сексуальных партнеров, и это касается одинаково мужчин и женщин. А чем выше показатель – тем сильнее осуждение.

Проще говоря, люди врут. Скажем, анонимный опрос Talker Research показал, что среднестатистический американец спал с 14 людьми. То есть реальные цифры отличаются от общепринятых представлений, а те в свою очередь не соответствуют действительности.

Общественные ожидания об идеальном количестве сексуальных партнеров до сих пор идут в разрез с реальностью / Фото cookie-studio@reepik

Заметим, что для упомянутого выше исследования ученые опросили более 340 участников в Германии, чтобы определить, как общество относится к сексуальной активности 25-летних. Учитывая количество партнеров, частоту секса и даже мастурбации.

Среди прочего оно также показало, что мужчин часто осуждают и за обратное – за то, что у них было мало партнерш. А женщины слышат критику только за то, что имели слишком много партнеров. То есть, да, двойные стандарты еще далеко не мертвы.

Но, еще раз напомним, люди врут – или умалчивают. Например, осенний опрос показал, что каждый четвертый американец в отношениях держит количество своих партнеров в секрете. Среди 2000 сексуально активных взрослых 26% не признались о количестве своих прошлых партнеров, а 16% признались, что занизили эту цифру, когда их об этом спросили.

Сами же люди объяснили в этом опросе, почему они врут. 60% сказали, что их просто никогда не спрашивали об этом, а каждый 9 подозревает, что их половинки врут о себе. Зато 83% одиноких утверждают, что они расскажут правду, но только 62% хотели бы услышать правду от своей пары.