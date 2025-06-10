27-летняя криейторка рассказала, что сейчас она зарабатывает 300 тысяч долларов в месяц или около 3,5 миллиона долларов в год. Правда, такие суммы – не что-то новое для нее, ведь девушка никогда не представляла, что сможет столько зарабатывать, пишет 24 Канал со ссылкой на News.com.au.

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Сначала зарабатывала по 5000 долларов в месяц

Когда я только начала работать на OnlyFans, я зарабатывала 5000 долларов в месяц. Потом, когда меня уволили за работу на OnlyFans, я решила заниматься этим полный рабочий день и зарабатывала 30 000 долларов в месяц,

– сказала она.



Энни Найт – звезда OnlyFans / Фото из инстаграма Найт

Обратим внимание! Найт ранее работала в маркетинге. Впрочем, контент для взрослых дал ей возможность наблюдать за тем, как ее доход растет и растет.

"В мае 2023 года я начала зарабатывать более 100 000 долларов в месяц, и эта сумма быстро выросла до 200 000 долларов в месяц, на котором я комфортно находилась в течение последних двух лет", – сказала она.

После секса с 500 мужчинами заработок вырос

Найт заметила, что ее план заняться сексом с более 500 мужчинами за день положительно повлиял на финансовое состояние. Несмотря на то, что секс-трюк закончился госпитализацией, ее доходы действительно начали неуклонно расти.

С момента этого вызова мои заработки начали стремительно расти, и сейчас они составляют около 300 000 долларов в месяц,

– добавила она.

Также 27-летняя девушка заявила, что несмотря на определенные проблемы со здоровьем, она бы согласилась на еще один сексуальный вызов.

"Попала ли я в больницу за то, что переспала с 583 мужчинами за шесть часов? Да. Жалею ли я об этом? Нет. Хочу ли я сделать это снова? Также да", – призналась она.

Энни Найт переспала с более 500 мужчинами за 6 часов: смотрите видео

Найт добавила, что не уверена, каким будет ее новый вызов. В то же время она стремится, чтобы это было "что-то интересное и увлекательное".

Не тратит средства, а экономит их

И хотя Найт зарабатывает сейчас потрясающие суммы, она умело избегает долгов перед Австралийским налоговым управлением.

Я всегда имела бухгалтера и всегда платила налоги. Я откладываю определенный процент от своих доходов с каждой зарплаты, чтобы никогда не иметь проблем с уплатой налогов,

– сказала она.

Обратим внимание, что 27-летняя девушка имеет четыре объекта недвижимости и ипотеку на три из них. Она купила дом своей мечты в Квинсленде за 2,7 миллиона долларов.

Несмотря на то, что Найт зарабатывает много денег, она не склонна тратить их на дорогие вещи. Наоборот – девушка инвестирует и экономит.

"Я не очень разбрасываюсь деньгами. Я всегда экономила и готовилась к будущему", – сказала она.

Лучшее для нее в том, что она зарабатывает много денег, – то, что это позволяет ей помогать другим и делать все, что она стремится, без финансовых забот.

Это позволило мне жить финансово независимой жизнью и делать все, что я хочу, когда я хочу. Это также позволило мне осуществить мечту о собственности. Я также очень счастлива, что могу помогать своей семье и друзьям, которые переживают трудные времена,

– добавила она.



Создание контента для взрослых позволило ей жить финансово независимой жизнью / Фото из инстаграма Найт

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Подозреваем, о госпоже Найт мы еще услышим. По крайней мере о ее очередном секс-вызове, который 27-летняя девушка планирует себе бросить. Возможно, она даже обойдет в этом плане скандальную Бонни Блу, которая переспала с более чем 1000 мужчин за 12 часов.