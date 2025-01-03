ИИ научили различать вкусы виски и бурбонов – говорят, даже лучше, чем эксперты

Если вы любите виски, то знаете об этом: чем больше у вас опыта потребления, тем лучше вы различаете вкусы и ароматы различных видов этого напитка. Но, говорят, искусственный интеллект может вас превзойти в этом.

И речь даже не о том, чтобы вслепую назвать, бурбон ли это, односолодовое шотландское или ржаное и тому подобное. 24 Канал узнал об этом больше.

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ИИ научился тонко различать виды виски и бурбонов

Попробовав виски, вы можете определить, что он мягкий, имеет вкус ванили и привкус дуба, а еще дает оттенки карамелизированного сахара, вишневых цукатов и тому подобное. Это к примеру.

А представьте себе, что вы никогда не сможете лучше различать ароматы виски и бурбонов, чем искусственный интеллект. По меньшей мере, такие выводы можно сделать из нового научного исследования.

Его проводили в Германии под руководством Андреаса Граскампа из Института технологических процессов и упаковки Фраунгофера IVV. Ученые научили алгоритмы ИИ предсказывать запахи различных виски. Назвали этот подход OWsum.

Говорят, искусственный интеллект может превзойти человека в определении вкусов виски / Коллаж 24 Канала фото freepik

И говорят, что искусственный интеллект может различать запахи гораздо лучше, чем эксперты. Правда, здесь есть важный нюанс: ИИ не нюхает виски, он приходит к своим выводам только на основе цифровых данных. А их сформировали сами исследователи.

Исследование охватывало 16 образцов – 9 сортов шотландского и 7 бурбона. Ученые описали ароматы и вкусы определенными ключевыми словами – как вот цветочный, древесный, дымный, фруктовый и так далее.

– как вот цветочный, древесный, дымный, фруктовый и так далее. А еще добавили несколько сотен описаний молекул, касающихся виски, в частности данные газовой хроматографии-масспектрометрии. Они объясняют различия между химическими соединениями, которые содержатся в типах виски.

Благодаря этому алгоритм смог определить разницу между видами виски с точностью до 94%. А в некоторых ситуациях (скажем, при выборе между 2 сортами) – в 100% случаев. Впрочем, конечно, ИИ все еще не умеет определять сложные ароматы и нюансы, на которые способны наши органы чувств.