І мовиться навіть не про те, щоб наосліп назвати, чи це бурбон, чи односолодове шотландське, житнє тощо. 24 Канал дізнався про це більше.

Дивіться також Чи стає віскі кращим із віком: ось що пояснив майстер-дистилятор

ШІ навчився тонко розрізняти види віскі й бурбонів

Спробувавши віскі, ви можете визначити, що він м'який, має смак ванілі та присмак дуба, а ще дає відтінки карамелізованого цукру, вишневих цукатів тощо. Це до прикладу.

Та уявіть собі, що ви ніколи не зможете краще розрізняти аромати віскі та бурбонів, ніж штучний інтелект. Щонайменше, такі висновки можна зробити з нового наукового дослідження.

Його проводили у Німеччині під керівництвом Андреаса Граскампа з Інституту технологічних процесів і упаковки Фраунгофера IVV. Учені навчили алгоритми ШІ передбачати запахи різних віскі. Назвали цей підхід OWsum.

Кажуть, штучний інтелект може перевершити людину у визначенні смаків віскі / Колаж 24 Каналу фото freepik

І кажуть, що штучний інтелект може розрізняти запахи набагато краще, ніж експерти. Щоправда, тут є важливий нюанс: ШІ не нюхає віскі, він доходить до своїх висновків тільки на основі цифрових даних. А їх сформували самі дослідники.

Дослідження охоплювало 16 зразків – 9 сортів шотландського та 7 бурбону. Вчені описали аромати та смаки певними ключовими словами – на кшталт квітковий, деревний, димний, фруктовий і так далі.

– на кшталт квітковий, деревний, димний, фруктовий і так далі. А ще додали кілька сотень описів молекул, дотичних до віскі, зокрема дані газової хроматографії-масспектрометрії. Вони пояснюють відмінності між хімічними сполуками, які містяться у типах віскі.

Завдяки цьому алгоритм зміг визначити різницю між видами віскі з точністю до 94%. А у деяких ситуаціях (скажімо, у виборі між 2 видами) – у 100% випадків. Утім, звісно, ШІ все ще не вміє визначати складні аромати та нюанси, на які здатні наші органи чуття.