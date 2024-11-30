Аксель Понс – бывшая звезда мотогонок – уже 6 лет путешествует по миру босиком

Этот человек кардинально изменил свой образ жизни 6 лет назад – он решил путешествовать по миру босиком. Это Аксель Понс бывший участник чемпионата мира по мотогонкам Moto2.

Более того, двукратный победитель – чемпион мира. Куда он дошел до сегодняшнего дня – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Oddity Сentral.

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Невероятная история Акселя Понса

Сын легендарного Сито Понса, Аксель Понс, должен был многого достичь в начале своей карьеры мотогонщика. Ожидания были очень высокими, но и давление на его плечи – тоже.

Понс провел 10 успешных сезонов в классе Moto2 с 2008 по 2017. Но в сезоне 2016 он занял лишь 16 место, из-за чего решил отойти от гонок и сосредоточился на моде. Немного поработал фотомоделью , а затем – исчез.

, а затем – исчез. Снова появился в 2019, дал интервью испанской газете El Pais, где сказал, что хочет оставить свою прошлую жизнь позади. Но таких изменений никто не ожидал.

В какой-то момент я начал вдаваться в вопрос, какой смысл жить такой быстрой жизнью. Моя история очень длинная, но я могу сказать, что я решил сбросить с себя весь вес и просто взять рюкзак и идти пешком,

– говорил Понс какому-то из случайных интервьюеров.

Аксель недавно стал вирусным – после того как появился в видео на ютубе, где он ходит пешком в Пакистане. С густыми дредами, грязным видом и без обуви.

Экс-чемпион в мотогонках сейчас путешествует по миру босиком: смотрите видео Pakistan Tourism

Он рассказал человеку, который снимал его, что последние 6 лет ходил босиком, обуваясь только тогда, когда это было крайне необходимо. Он даже показал на камеру свои черные затвердевшие подошвы.

Понс начал свое путешествие в родной Испании, на самом западе Европы, и медленно двигался на восток, просто наслаждаясь красотой мира.

В этом нет ничего особенного, это произошло естественно. В какой-то момент все остальное потеряло смысл, кроме как уйти и сбросить весь тот груз, который я накапливал в течение жизни,

– рассказал бывший мотогонщик.

Аксель Понс ходит босиком по миру уже 6 лет, но именно это его путешествие из Испании в Пакистан (а это 6500 километров) началось 15 месяцев назад. Он хотел продолжить путь в Индию, но не смог пересечь границу из-за проблем с визой. Сейчас он думает, не пойти ли в Китай – то есть путешествие будет продолжаться в любом случае.