Мужчина рассказал, как "невинный" комментарий сына побудил его сбросить 70 килограммов всего за год

44-летний отец рассказал, как случайный комментарий его трехлетнего сына подтолкнул к невероятному свершению. Мужчина сбросил более 70 килограммов всего за один год.

Джейсон Энрикес из штата Коннектикут имел значительный избыточный вес, он начал страдать от множества проблем со здоровьем, вплоть до госпитализаций. Но все изменилось в 2016, когда маленький сын Вайатт сказал, что хочет вырасти и иметь большой живот, как у папы.

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Фраза сына о "животе, как у папы" изменила жизнь мужчины

Джейсон начал ходить пешком от 3 до 12 миль в день, а затем начал ходить в спортзал. И в течение одного года он потерял более 70 килограммов. Теперь он рассказал о том, как ему это удалось, и о заявлении своего сына, которое все изменило.

Мы сидели на полу в столовой, играли, и он сказал: "Папа, когда я стану таким большим, как ты, я хочу иметь большой живот, как у тебя,

– вспоминал отец троих детей.

На следующий день мужчина проснулся, посадил Вайатта в коляску и и пошел гулять. И с того дня они гуляли каждый день от 3 до 12 миль.

Я думал: "Я должен это сделать. Я должен быть лучшим отцом. Я должен быть лучшим примером для подражания". Я полностью изменил свое мышление и пошел ва-банк,

– сказал Джейсон.

Ходьба стала его "приоритетом номер один", затем это был бег трусцой и велосипедные поездки. Но с приближением зимы настало время сделать следующий шаг – пойти в тренажерный зал.

Джейсон Энрикес сбросил 70 килограммов за год после слов сына о животе / Коллаж 24 канала фото jasonhenriques

Тренер предложил ему попробовать гребной тренажер, и Джейсону понравился этот вызов. А вместе с этим он полностью изменил свой рацион – отказался от вредной пищи и начал вести дневник питания.

Сейчас они с женой и трое их детей все увлечены здоровьем и физическими упражнениями. "Это очень интересно, и это также укрепляет нашу связь", – делится мужчина. Его здоровье значительно улучшилось, астма "почти прошла", а боль в суставах "почти исчезла".

Как изменился Энрикес после года усилий: смотрите видео jasonhenriques

Джейсон уже и сам работает персональным тренером и всегда откровенно рассказывает клиентам о своем прошлом.

Я могу помочь другим людям, которые, возможно, проходят через то, через что прошел я. Что может быть лучше этого?

– говорит он.

Оглядываясь назад, Джейсон говорит, что благодарен своему сыну за то, что тот сказал о животе. Ведь тот момент "изменил не только мое здоровье и физическую форму, но и весь жизненный путь, и теперь в 44 года я чувствую себя лучше, чем в 24".