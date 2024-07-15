Опрос показал, что разговор с итальянским акцентом ускоряет сердцебиение женщин на 23%

15 июля 2024, 12:08
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Источник:

Daily Star

Итальянский акцент заставляет сердца – на самом деле как мужчин, так и женщин – трепетать. Проведя опрос, исследователи обнаружили, что сексуальные интонации заставляют сердце биться в среднем на 15 ударов в минуту чаще.

Во время опроса и мужчины, и женщины страстно реагировали на итальянский акцент. Их сердца учащенно бились, когда они слышали сексуальные вибрации Италии.

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Итальянский акцент ускоряет сердцебиение мужчин и женщин

Эксперты портала изучения иностранных языков Preply провели такое исследование: прикрепили пульсометры к 1050 взрослым жителям Великобритании и проиграли им заранее записанные диалоги.

Согласно нашим результатам, чем выше подскакивал пульс, тем привлекательнее был акцент для слушателя,
– объяснила языковой эксперт Александра Стеванович.

И оказалось, что итальянский акцент является безусловно наиболее привлекательным – как для мужчин, так и для женщин. А вот английский и голландский акценты являются одними из наименее привлекательных.

Итальянский акцент возбуждал слушателей во время эксперимента сильнее всего / Фото freepik

При их звучании сердцебиение слушателей подскакивало лишь на 6 ударов, или на 10% для английского языка, и на 12% (7 ударов в минуту) для голландского.

  • Французский акцент заставляет сердцебиение подскочить на 18% – на 1 ударов. Но не он на втором месте, а жаркий португальский акцент, что заставлял сердцебиение подскочить на 20% – 13 ударов.
  • Греческий язык занял 4 место с приростом на 17%, а китайский – 5 место с приростом на 16%. Японский и немецкий языки заняли 6 место со скачком на 15% (8 ударов в минуту).
Автор: Едуард Хомченко