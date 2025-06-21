Но Авирал Джайн из MensXP считает, что 4 ароматов может быть достаточно – потому что они лучшие. 24 Канал перескажет мнение эксперта.
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Эксперт назвал 4 топовых изысканных аромата из числа не первых рекламных полос
Джайн пишет, что перепробовал чуть ли не все ароматы, а еще очень много читал отзывов в интернете. В общем он фанатеет от Tom Ford Oud Wood, для рабочих встреч берет Creed Aventus, а на выходные – Dior Sauvage Elixir. Но также советует он немного поэкспериментировать – и попробовать другие 4 изысканных парфюма для мужчин.
- Azzaro Wanted Eau de Parfum. Это настоящий прилив адреналина, аромат свежий, с ягодами можжевельника, переходящий в пряно-древесный шлейф шалфея и ветивера, который остается с мужчиной весь день. Запах смелый, но очень интенсивный, даже громкий. То есть на непринужденную встречу за кофе или неформальное совещание не слишком подходит.
- Hugo Boss The Scent Eau de Toilette. Абсолютная изысканность, имеет пряный аромат корицы с мягкой деревянной базой, который не кричит, но заставляет людей наклоняться ближе. Идеален для поздних вечеров и свиданий. Дает теплый, немного сладковатый аромат, а потом переходит в нечто глубокое и таинственное. Единственный минус – он не очень стойкий.
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- Kenneth Cole Men Eau De Toilette. С первым пшиком чувствуется атмосфера босса. Он начинается с цитрусовых и фруктовых нот, а потом переходит в древесно-мускусную базу. Он мягкий, но имеет резкую нотку, которая делает его свежим. Небольшой минус – выветривается немного быстрее, чем хотелось бы.
- Mercedes-Benz CLUB. Цитрусовый аромат грейпфрута и ревеня в начале, свежий, почти газированный, аромат переходит в нечто водное и слегка травяное, с ягодами можжевельника. Оседает как древесный, прохладный и достаточно мягкий. Минус – в очень жаркие дни он странно играет с теплом тела.
И напомним напоследок, что духи – это инвестиция в то, как мир воспринимает вас. Поэтому хорошо размышляйте, какие для себя выбирать.