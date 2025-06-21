Но Авирал Джайн из MensXP считает, что 4 ароматов может быть достаточно – потому что они лучшие. 24 Канал перескажет мнение эксперта.

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Эксперт назвал 4 топовых изысканных аромата из числа не первых рекламных полос

Джайн пишет, что перепробовал чуть ли не все ароматы, а еще очень много читал отзывов в интернете. В общем он фанатеет от Tom Ford Oud Wood, для рабочих встреч берет Creed Aventus, а на выходные – Dior Sauvage Elixir. Но также советует он немного поэкспериментировать – и попробовать другие 4 изысканных парфюма для мужчин.

Azzaro Wanted Eau de Parfum. Это настоящий прилив адреналина, аромат свежий, с ягодами можжевельника, переходящий в пряно-древесный шлейф шалфея и ветивера, который остается с мужчиной весь день. Запах смелый, но очень интенсивный, даже громкий. То есть на непринужденную встречу за кофе или неформальное совещание не слишком подходит.

Это настоящий прилив адреналина, аромат свежий, с ягодами можжевельника, переходящий в пряно-древесный шлейф шалфея и ветивера, который остается с мужчиной весь день. Запах смелый, но очень интенсивный, даже громкий. То есть на непринужденную встречу за кофе или неформальное совещание не слишком подходит. Hugo Boss The Scent Eau de Toilette. Абсолютная изысканность, имеет пряный аромат корицы с мягкой деревянной базой, который не кричит, но заставляет людей наклоняться ближе. Идеален для поздних вечеров и свиданий. Дает теплый, немного сладковатый аромат, а потом переходит в нечто глубокое и таинственное. Единственный минус – он не очень стойкий.

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Kenneth Cole Men Eau De Toilette. С первым пшиком чувствуется атмосфера босса. Он начинается с цитрусовых и фруктовых нот, а потом переходит в древесно-мускусную базу. Он мягкий, но имеет резкую нотку, которая делает его свежим. Небольшой минус – выветривается немного быстрее, чем хотелось бы.

С первым пшиком чувствуется атмосфера босса. Он начинается с цитрусовых и фруктовых нот, а потом переходит в древесно-мускусную базу. Он мягкий, но имеет резкую нотку, которая делает его свежим. Небольшой минус – выветривается немного быстрее, чем хотелось бы. Mercedes-Benz CLUB. Цитрусовый аромат грейпфрута и ревеня в начале, свежий, почти газированный, аромат переходит в нечто водное и слегка травяное, с ягодами можжевельника. Оседает как древесный, прохладный и достаточно мягкий. Минус – в очень жаркие дни он странно играет с теплом тела.

И напомним напоследок, что духи – это инвестиция в то, как мир воспринимает вас. Поэтому хорошо размышляйте, какие для себя выбирать.