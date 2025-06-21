Але Авірал Джайн із MensXP вважає, що 4 ароматів може бути достатньо – бо вони найкращі. 24 Канал перекаже думку експерта.

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Експерт назвав 4 топові вишукані аромати з-посеред не перших рекламних шпальт

Джайн пише, що перепробував мало не всі аромати, а ще дуже багато читав відгуків в інтернеті. Загалом він фанатіє від Tom Ford Oud Wood, для робочих зустрічей бере Creed Aventus, а на вихідні – Dior Sauvage Elixir. Але також радить він трохи поекспериментувати – і спробувати інші 4 вишукані парфуми для чоловіків.

Azzaro Wanted Eau de Parfum. Це справжній приплив адреналіну, аромат свіжий, з ягодами ялівцю, що переходить у пряно-деревний шлейф шавлії та ветівера, який залишається з чоловіком увесь день. Запах сміливий, але дуже інтенсивний, навіть гучний. Тобто на невимушену зустріч за кавою або неформальну нараду не надто підходить.

Це справжній приплив адреналіну, аромат свіжий, з ягодами ялівцю, що переходить у пряно-деревний шлейф шавлії та ветівера, який залишається з чоловіком увесь день. Запах сміливий, але дуже інтенсивний, навіть гучний. Тобто на невимушену зустріч за кавою або неформальну нараду не надто підходить. Hugo Boss The Scent Eau de Toilette. Абсолютна вишуканість, має пряний аромат кориці з м'якою дерев'яною базою, який не кричить, але змушує людей нахилятися ближче. Ідеальний для пізніх вечорів та побачень. Дає теплий, трохи солодкуватий аромат, а потім переходить у щось глибоке і таємниче. Єдиний мінус – він не дуже стійкий.

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Kenneth Cole Men Eau De Toilette. З першим пшиком відчувається атмосфера боса. Він починається з цитрусових і фруктових нот, а потім переходить у деревно-мускусну базу. Він м'який, але має різку нотку, яка робить його свіжим. Невеликий мінус – вивітрюється трохи швидше, ніж хотілося б.

З першим пшиком відчувається атмосфера боса. Він починається з цитрусових і фруктових нот, а потім переходить у деревно-мускусну базу. Він м'який, але має різку нотку, яка робить його свіжим. Невеликий мінус – вивітрюється трохи швидше, ніж хотілося б. Mercedes-Benz CLUB. Цитрусовий аромат грейпфрута і ревеню на початку, свіжий, майже газований, аромат переходить у щось водне і злегка трав'яне, з ягодами ялівцю. Осідає як деревний, прохолодний і достатньо м'який. Мінус – у дуже спекотні дні він дивно грає з теплом тіла.

І нагадаємо насамкінець, що парфуми – це інвестиція в те, як світ сприймає вас. Тому добре міркуйте, які для себе обирати.