Так, на днях она выложила в инстаграм горячее видео. На нем можно увидеть, как Яслен Клементе позирует поочередно в трех откровенных образах. Красавица обратилась к своим поклонникам с вопросом.

Стоит внимания Люсия Яворчекова похвасталась соблазнительными изгибами во время отдыха в Греции: жаркое видео

Попросила выбрать лучший образ

Какой из образов нравится вам больше всего?

– спросила Яслен у своих подписчиков.

Яслен Клементе позирует в откровенных образах: смотрите видео

Поклонники фитнес-инфлюенсерки в восторге от нее. Они не только делились впечатлениями об образе, который пришелся по душе, но и буквально засыпали ее комплиментами. Традиционно оставляем некоторые из них вам:

"Нравится этот голубой";

"Однозначно первый";

"У тебя потрясающий вид во всех трех образах";

"Какая же ты красивая";

"Отсутствие образа – самый лучший образ";

"Очень горячая, сексуальная и привлекательная";

"Мне нравится все! Ты действительно очень очаровательна";

"Твоя безупречность не имеет границ";

"Ты моя любимая русалка";

"У тебя прекрасное и фантастическое тело".

Смотрите также DJ KOROLOVA похвасталась безупречными формами у бассейна: подписчики в восторге

Мы не удивлены, что поклонники Яслен Клементе были максимально щедрыми на комплименты. Ее роскошная фигура действительно достойна внимания. А образы, которые она выбрала, лишь выигрышно подчеркивают соблазнительные изгибы фитнес-инфлюенсерки.