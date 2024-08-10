Так, днями вона виклала в інстаграм гаряче відео. На ньому можна побачити, як Яслен Клементе позує по черзі у трьох відвертих образах. Красуня звернулась до своїх прихильників з питанням.

Варте уваги Люсія Яворчекова похизувалась спокусливими вигинами під час відпочинку у Греції: спекотне відео

Попросила обрати найкращий образ

Який з образів подобається вам найбільше?

– спитала Яслен у своїх підписників.

Яслен Клементе позує у відвертих образах: дивіться відео

Прихильники фітнес-інфлюєнсерки у захваті від неї. Вони не лише ділились враженнями щодо образу, який припав до душі, а й буквально засипали її компліментами. Традиційно залишаємо деякі з них вам:

"Подобається цей блакитний";

"Однозначно перший";

"У тебе приголомшливий вигляд у всіх трьох образах";

"Яка ж ти красива";

"Відсутність образу – найкращий образ";

"Дуже гаряча, сексуальна та приваблива";

"Мені подобається все! Ти дійсно дуже чарівна";

"Твоя бездоганність не має меж";

"Ти моя улюблена русалка";

"У тебе прекрасне та фантастичне тіло".

Дивіться також DJ KOROLOVA похизувалась бездоганними формами біля басейну: підписники у захваті

Ми не здивовані, що прихильники Яслен Клементе були максимально щедрими на компліменти. Її розкішна фігура дійсно варта уваги. А образи, які вона обрала, лиш виграшно підкреслюють спокусливі вигини фітнес-інфлюєнсерки.